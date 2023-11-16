https://ria.ru/20231116/inflyatsiya-1909801572.html

ЦБ планирует начать снижать ключевую ставку в 2024 году

ЦБ планирует начать снижать ключевую ставку в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023

ЦБ планирует начать снижать ключевую ставку в 2024 году

Банк России в 2024 году вернет инфляцию к цели и сможет начать снижать ключевую ставку, но какое-то время она еще будет высокой, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:41

2023-11-16T12:41

2023-11-16T14:55

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Банк России в 2024 году вернет инфляцию к цели и сможет начать снижать ключевую ставку, но какое-то время она еще будет высокой, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели на уровне четырех процентов и, соответственно, сможем начать снижать ставку", — сказала она, выступая в Госдуме.Глава регулятора отметила, что на некоторое время ставка останется высокой, чтобы "экономика переварила рекордный объем уже созданного за последние 12 месяцев кредита".В прошлом году ставку снизили с 20 до 7,5 процента и на этой отметке держали до июля нынешнего года. По словам Набиуллиной, все это время "кредит был очень доступным, кредитование и населения, и бизнеса росло темпами около 20 процентов и даже более, если считать год к году". Такое, как заметила председатель правления Банка России, последний раз было более десяти лет назад и при высокой инфляции.Кроме того, четвертый год подряд растет кредитование компаний. За год прирост корпоративного кредитного портфеля составил 11 триллионов рублей, поэтому "разговоры о недоступности кредита, мягко говоря, преувеличены", добавила Набилуллина.В октябре регулятор неожиданно повысил ставку сразу на два процентных пункта — до 15 процентов годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года. При этом ЦБ скорректировал свой прогноз по инфляции в России на 2023 год до 7-7,5 процента, диапазон на 2024 год — до 4-4,5 процента.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908349387.html

https://ria.ru/20231024/inflyatsiya-1904998083.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина