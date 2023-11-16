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ЦБ планирует начать снижать ключевую ставку в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023
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12:41 16.11.2023 (обновлено: 14:55 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/inflyatsiya-1909801572.html
ЦБ планирует начать снижать ключевую ставку в 2024 году
ЦБ планирует начать снижать ключевую ставку в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023
ЦБ планирует начать снижать ключевую ставку в 2024 году
Банк России в 2024 году вернет инфляцию к цели и сможет начать снижать ключевую ставку, но какое-то время она еще будет высокой, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:41
2023-11-16T14:55
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Банк России в 2024 году вернет инфляцию к цели и сможет начать снижать ключевую ставку, но какое-то время она еще будет высокой, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.&quot;Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели на уровне четырех процентов и, соответственно, сможем начать снижать ставку&quot;, — сказала она, выступая в Госдуме.Глава регулятора отметила, что на некоторое время ставка останется высокой, чтобы "экономика переварила рекордный объем уже созданного за последние 12 месяцев кредита".В прошлом году ставку снизили с 20 до 7,5 процента и на этой отметке держали до июля нынешнего года. По словам Набиуллиной, все это время "кредит был очень доступным, кредитование и населения, и бизнеса росло темпами около 20 процентов и даже более, если считать год к году". Такое, как заметила председатель правления Банка России, последний раз было более десяти лет назад и при высокой инфляции.Кроме того, четвертый год подряд растет кредитование компаний. За год прирост корпоративного кредитного портфеля составил 11 триллионов рублей, поэтому "разговоры о недоступности кредита, мягко говоря, преувеличены", добавила Набилуллина.В октябре регулятор неожиданно повысил ставку сразу на два процентных пункта — до 15 процентов годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года. При этом ЦБ скорректировал свой прогноз по инфляции в России на 2023 год до 7-7,5 процента, диапазон на 2024 год — до 4-4,5 процента.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908349387.html
https://ria.ru/20231024/inflyatsiya-1904998083.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ планирует начать снижать ключевую ставку в 2024 году

Набиуллина: ЦБ вернет инфляцию к цели в 2024 году

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Банк России в 2024 году вернет инфляцию к цели и сможет начать снижать ключевую ставку, но какое-то время она еще будет высокой, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«

"Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели на уровне четырех процентов и, соответственно, сможем начать снижать ставку", — сказала она, выступая в Госдуме.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Глава регулятора отметила, что на некоторое время ставка останется высокой, чтобы "экономика переварила рекордный объем уже созданного за последние 12 месяцев кредита".
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В прошлом году ставку снизили с 20 до 7,5 процента и на этой отметке держали до июля нынешнего года. По словам Набиуллиной, все это время "кредит был очень доступным, кредитование и населения, и бизнеса росло темпами около 20 процентов и даже более, если считать год к году". Такое, как заметила председатель правления Банка России, последний раз было более десяти лет назад и при высокой инфляции.
Кроме того, четвертый год подряд растет кредитование компаний. За год прирост корпоративного кредитного портфеля составил 11 триллионов рублей, поэтому "разговоры о недоступности кредита, мягко говоря, преувеличены", добавила Набилуллина.
В октябре регулятор неожиданно повысил ставку сразу на два процентных пункта — до 15 процентов годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года. При этом ЦБ скорректировал свой прогноз по инфляции в России на 2023 год до 7-7,5 процента, диапазон на 2024 год — до 4-4,5 процента.
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