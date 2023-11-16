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Путин поприветствовал участников форума "Поколение GPT", посвященному ИИ - РИА Новости, 16.11.2023
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10:44 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/ii-1909769374.html
Путин поприветствовал участников форума "Поколение GPT", посвященному ИИ
Путин поприветствовал участников форума "Поколение GPT", посвященному ИИ - РИА Новости, 16.11.2023
Путин поприветствовал участников форума "Поколение GPT", посвященному ИИ
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей форума "Этика искусственного интеллекта: поколение GPT. Красные ЛинИИ", отметив, что... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:44
2023-11-16T10:44
общество
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей форума "Этика искусственного интеллекта: поколение GPT. Красные ЛинИИ", отметив, что ежегодные экспертные встречи являются востребованной инициативой. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме "Этика искусственного интеллекта: поколение GPT. Красные ЛинИИ". Ваши ежегодные экспертные встречи являются востребованной, актуальной инициативой, которая объединяет ... ученых, специалистов в сфере информационных технологий, образования ... и гармонично дополняет большую исследовательскую работу, которая ведется сегодня в области продвижения искусственного интеллекта на авторитетных научных и производственных площадках", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что в ходе обсуждения тенденций и задач технологического развития участники форума делают акцент на его этической стороне. По его мнению, эта тема является главной с первого форума, где был принят Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. "Рассчитываю, что именно с этой точки зрения будет идти плодотворный обмен мнениями относительно реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России до 2030 года, а также мер по обеспечению безопасности, повышению доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей и совершенствованию системы подготовки профильных кадров", - добавил президент. Он выразил надежду, что выдвинутые участниками и гостями форума идеи и предложения найдут свое применение на практике, а также пожелал им результативного общения и всего самого доброго.
https://ria.ru/20231108/issledovaniya-1908272300.html
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общество, технологии, россия, владимир путин
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников форума "Поколение GPT", посвященному ИИ

Путин поприветствовал участников форума, посвященного искусственному интеллекту

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей форума "Этика искусственного интеллекта: поколение GPT. Красные ЛинИИ", отметив, что ежегодные экспертные встречи являются востребованной инициативой. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на форуме "Этика искусственного интеллекта: поколение GPT. Красные ЛинИИ". Ваши ежегодные экспертные встречи являются востребованной, актуальной инициативой, которая объединяет ... ученых, специалистов в сфере информационных технологий, образования ... и гармонично дополняет большую исследовательскую работу, которая ведется сегодня в области продвижения искусственного интеллекта на авторитетных научных и производственных площадках", - говорится в телеграмме.
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Президент отметил, что в ходе обсуждения тенденций и задач технологического развития участники форума делают акцент на его этической стороне. По его мнению, эта тема является главной с первого форума, где был принят Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта.
"Рассчитываю, что именно с этой точки зрения будет идти плодотворный обмен мнениями относительно реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России до 2030 года, а также мер по обеспечению безопасности, повышению доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей и совершенствованию системы подготовки профильных кадров", - добавил президент.
Он выразил надежду, что выдвинутые участниками и гостями форума идеи и предложения найдут свое применение на практике, а также пожелал им результативного общения и всего самого доброго.
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