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Макс "+100500" впервые стал отцом - РИА Новости, 16.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:47 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/golopolosov-1909920229.html
Макс "+100500" впервые стал отцом
Макс "+100500" впервые стал отцом - РИА Новости, 16.11.2023
Макс "+100500" впервые стал отцом
У видеоблогера, ведущего программы "+100500" Максима Голополосова родился сын, об этом сообщила его супруга Настя Боднар на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:47
2023-11-16T18:47
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. У видеоблогера, ведущего программы "+100500" Максима Голополосова родился сын, об этом сообщила его супруга Настя Боднар на своей странице в Instagram*.&quot;Маленькая часть истории в картинках о том, как родился канадец Лука Максимович&quot;, — написала Боднар, написав на то, что роды прошли в Канаде. К тексту она прикрепила фото с мужем и малышом. Для пары Лука стал первенцем. Боднар также рассказала, что мальчик попал в 5 процентов детей, которые родились точно в срок, предполагаемый акушерами. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Макс "+100500" впервые стал отцом

У видеоблогера Максима Голополосова родился сын Лука

CC BY-SA 4.0 / Okras / Российский видеоблогер Максим Голополосов
Российский видеоблогер Максим Голополосов - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Okras /
Российский видеоблогер Максим Голополосов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. У видеоблогера, ведущего программы "+100500" Максима Голополосова родился сын, об этом сообщила его супруга Настя Боднар на своей странице в Instagram*.
«

"Маленькая часть истории в картинках о том, как родился канадец Лука Максимович", — написала Боднар, написав на то, что роды прошли в Канаде.

Скриншот публикации Насти Боднар в социальной сети
Скриншот публикации Насти Боднар в социальной сети
Скриншот публикации Насти Боднар в социальной сети
К тексту она прикрепила фото с мужем и малышом. Для пары Лука стал первенцем.
Боднар также рассказала, что мальчик попал в 5 процентов детей, которые родились точно в срок, предполагаемый акушерами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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