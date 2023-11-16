https://ria.ru/20231116/golopolosov-1909920229.html
Макс "+100500" впервые стал отцом
Макс "+100500" впервые стал отцом - РИА Новости, 16.11.2023
Макс "+100500" впервые стал отцом
У видеоблогера, ведущего программы "+100500" Максима Голополосова родился сын, об этом сообщила его супруга Настя Боднар на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:47
2023-11-16T18:47
2023-11-16T18:47
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. У видеоблогера, ведущего программы "+100500" Максима Голополосова родился сын, об этом сообщила его супруга Настя Боднар на своей странице в Instagram*."Маленькая часть истории в картинках о том, как родился канадец Лука Максимович", — написала Боднар, написав на то, что роды прошли в Канаде. К тексту она прикрепила фото с мужем и малышом. Для пары Лука стал первенцем. Боднар также рассказала, что мальчик попал в 5 процентов детей, которые родились точно в срок, предполагаемый акушерами. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230503/priluchnyy-1869303965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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канада, россия, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Канада, Россия, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Макс "+100500" впервые стал отцом
У видеоблогера Максима Голополосова родился сын Лука
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. У видеоблогера, ведущего программы "+100500" Максима Голополосова родился сын, об этом сообщила его супруга Настя Боднар на своей странице в Instagram*.
«
"Маленькая часть истории в картинках о том, как родился канадец Лука Максимович", — написала Боднар, написав на то, что роды прошли в Канаде.
К тексту она прикрепила фото с мужем и малышом. Для пары Лука стал первенцем.
Боднар также рассказала, что мальчик попал в 5 процентов детей, которые родились точно в срок, предполагаемый акушерами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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