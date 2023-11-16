https://ria.ru/20231116/golopolosov-1909920229.html

Макс "+100500" впервые стал отцом

Макс "+100500" впервые стал отцом - РИА Новости, 16.11.2023

Макс "+100500" впервые стал отцом

У видеоблогера, ведущего программы "+100500" Максима Голополосова родился сын, об этом сообщила его супруга Настя Боднар на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:47

2023-11-16T18:47

2023-11-16T18:47

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. У видеоблогера, ведущего программы "+100500" Максима Голополосова родился сын, об этом сообщила его супруга Настя Боднар на своей странице в Instagram*."Маленькая часть истории в картинках о том, как родился канадец Лука Максимович", — написала Боднар, написав на то, что роды прошли в Канаде. К тексту она прикрепила фото с мужем и малышом. Для пары Лука стал первенцем. Боднар также рассказала, что мальчик попал в 5 процентов детей, которые родились точно в срок, предполагаемый акушерами. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230503/priluchnyy-1869303965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

канада, россия, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса