https://ria.ru/20231116/gaza-1909945055.html
Мукомольный комбинат в Газе заявил, что прекратил работу после удара
Мукомольный комбинат в Газе заявил, что прекратил работу после удара - РИА Новости, 16.11.2023
Мукомольный комбинат в Газе заявил, что прекратил работу после удара
Удар был нанесен по последнему работающему мукомольному комбинату в секторе Газа, в результате более чем два миллиона жителей остались без местного источника... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:57
2023-11-16T19:57
2023-11-16T19:58
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Удар был нанесен по последнему работающему мукомольному комбинату в секторе Газа, в результате более чем два миллиона жителей остались без местного источника муки, сообщает газета Washington Post со ссылкой на главу ассоциации пекарей Газы Абдула Нассера Аль-Аджрами. "В среду в Газе был нанесен удар по последнему действующему мукомольному комбинату, в результате чего более чем два миллиона жителей сектора остались без местного источника муки, а импорт практически полностью прекращен", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на главу ассоциации пекарей Газы. По его данным, в Газе было шесть мукомольных комбинатов, те из них, которые не пострадали от ударов, прекратили работу из-за нехватки топлива и муки. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское
https://ria.ru/20231116/pekarnya-1909936637.html
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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим
Мукомольный комбинат в Газе заявил, что прекратил работу после удара
WP: последний мукомольный комбинат в Газе прекратил работу после удара
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Удар был нанесен по последнему работающему мукомольному комбинату в секторе Газа, в результате более чем два миллиона жителей остались без местного источника муки, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на главу ассоциации пекарей Газы Абдула Нассера Аль-Аджрами.
"В среду в Газе был нанесен удар по последнему действующему мукомольному комбинату, в результате чего более чем два миллиона жителей сектора остались без местного источника муки, а импорт практически полностью прекращен", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на главу ассоциации пекарей Газы.
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По его данным, в Газе было шесть мукомольных комбинатов, те из них, которые не пострадали от ударов, прекратили работу из-за нехватки топлива и муки.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем