https://ria.ru/20231116/gaza-1909896881.html
ХАМАС обвинило Пентагон в убийстве детей в больнице "Аш-Шифа"
ХАМАС обвинило Пентагон в убийстве детей в больнице "Аш-Шифа" - РИА Новости, 16.11.2023
ХАМАС обвинило Пентагон в убийстве детей в больнице "Аш-Шифа"
Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Пентагон несет "большую ответственность" за убийство детей в медицинском комплексе... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:41
2023-11-16T17:41
2023-11-16T17:54
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
в мире
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Пентагон несет "большую ответственность" за убийство детей в медицинском комплексе "Аш-Шифа" в секторе Газа."Мы возлагаем на министерство войны США Пентагон большую ответственность за преступления в больнице Аш-Шифа и убийство детей в инкубаторах, так это министерство дало полное прикрытие для операции, опубликовав за несколько часов (до штурма больницы - ред.) заявление, в котором оно подтвердило разведданные о якобы существовании штаб-квартиры ХАМАС в больнице", - заявил на пресс-конференции Хамдан.Ранее телеканал i24 сообщал, что армия Израиля расширяет свою операцию в комплексе "Аш-Шифа" на южную часть больницы. Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении на территории медучреждения командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия.Во вторник заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что американская разведка располагает информацией, что палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" используют в военных целях больницы сектора Газа, включая крупнейшую клинику "Аш-Шифа".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, министерство обороны сша
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире, Министерство обороны США
ХАМАС обвинило Пентагон в убийстве детей в больнице "Аш-Шифа"
Представитель ХАМАС обвинил Пентагон в убийстве детей в больнице "Аш-Шифа"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Пентагон несет "большую ответственность" за убийство детей в медицинском комплексе "Аш-Шифа" в секторе Газа.
"Мы возлагаем на министерство войны США
Пентагон большую ответственность за преступления в больнице Аш-Шифа и убийство детей в инкубаторах, так это министерство дало полное прикрытие для операции, опубликовав за несколько часов (до штурма больницы - ред.) заявление, в котором оно подтвердило разведданные о якобы существовании штаб-квартиры ХАМАС в больнице", - заявил на пресс-конференции Хамдан.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
Ранее телеканал i24 сообщал, что армия Израиля
расширяет свою операцию в комплексе "Аш-Шифа" на южную часть больницы. Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении на территории медучреждения командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия.
Во вторник заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что американская разведка располагает информацией, что палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" используют в военных целях больницы сектора Газа, включая крупнейшую клинику "Аш-Шифа".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.