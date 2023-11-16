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ХАМАС назвало штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением - РИА Новости, 16.11.2023
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17:28 16.11.2023 (обновлено: 17:32 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/gaza-1909892904.html
ХАМАС назвало штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением
ХАМАС назвало штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением - РИА Новости, 16.11.2023
ХАМАС назвало штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением
Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль совершил военное преступление, штурмовав танками медицинский комплекс... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:28
2023-11-16T17:32
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль совершил военное преступление, штурмовав танками медицинский комплекс "Аш-Шифа"."Оккупант совершил жестокое военное преступление, штурмовав танками медицинский комплекс "Аш-Шифа", грубо нарушив неприкосновенность медицинских институтов в соответствии с Женевской конвенцией", - заявил на пресс-конференции Хамдан.Ранее телеканал i24 сообщал, что армия Израиля расширяет свою операцию в комплексе "Аш-Шифа" на южную часть больницы.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС назвало штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением

ХАМАС назвало танковый штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль совершил военное преступление, штурмовав танками медицинский комплекс "Аш-Шифа".
«
"Оккупант совершил жестокое военное преступление, штурмовав танками медицинский комплекс "Аш-Шифа", грубо нарушив неприкосновенность медицинских институтов в соответствии с Женевской конвенцией", - заявил на пресс-конференции Хамдан.
Ранее телеканал i24 сообщал, что армия Израиля расширяет свою операцию в комплексе "Аш-Шифа" на южную часть больницы.
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