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ХАМАС назвало штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением
ХАМАС назвало штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением - РИА Новости, 16.11.2023
ХАМАС назвало штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением
Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль совершил военное преступление, штурмовав танками медицинский комплекс... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:28
2023-11-16T17:28
2023-11-16T17:32
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль совершил военное преступление, штурмовав танками медицинский комплекс "Аш-Шифа"."Оккупант совершил жестокое военное преступление, штурмовав танками медицинский комплекс "Аш-Шифа", грубо нарушив неприкосновенность медицинских институтов в соответствии с Женевской конвенцией", - заявил на пресс-конференции Хамдан.Ранее телеканал i24 сообщал, что армия Израиля расширяет свою операцию в комплексе "Аш-Шифа" на южную часть больницы.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС назвало штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением
ХАМАС назвало танковый штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением