https://ria.ru/20231116/gaza-1909892904.html

ХАМАС назвало штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением

ХАМАС назвало штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением - РИА Новости, 16.11.2023

ХАМАС назвало штурм Израиля больницы "Аш-Шифа" военным преступлением

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль совершил военное преступление, штурмовав танками медицинский комплекс... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:28

2023-11-16T17:28

2023-11-16T17:32

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что Израиль совершил военное преступление, штурмовав танками медицинский комплекс "Аш-Шифа"."Оккупант совершил жестокое военное преступление, штурмовав танками медицинский комплекс "Аш-Шифа", грубо нарушив неприкосновенность медицинских институтов в соответствии с Женевской конвенцией", - заявил на пресс-конференции Хамдан.Ранее телеканал i24 сообщал, что армия Израиля расширяет свою операцию в комплексе "Аш-Шифа" на южную часть больницы.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году