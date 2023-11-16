https://ria.ru/20231116/gaza-1909841924.html

МИД: Россия настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в Газе

МИД: Россия настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в Газе - РИА Новости, 16.11.2023

МИД: Россия настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в Газе

РФ настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:46

2023-11-16T14:46

2023-11-16T14:46

в мире

россия

западный берег реки иордан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сергей лавров

израиль

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. РФ настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы настаиваем на немедленном прекращении кровопролития и на немедленном решении гуманитарных проблем, которые буквально кричат в секторе Газа, а теперь еще на Западном берегу", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы. По словам Лаврова, "про Западный берег реки Иордан как-то сейчас мало говорят и пишут, потому что все внимание сконцентрировано на секторе Газа, но там тоже десятки пострадавших, там тоже проводятся рейды", что тревожит Москву.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

россия

западный берег реки иордан

израиль

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров, израиль