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МИД: Россия настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
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14:46 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/gaza-1909841924.html
МИД: Россия настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в Газе
МИД: Россия настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
МИД: Россия настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в Газе
РФ настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T14:46
2023-11-16T14:46
в мире
россия
западный берег реки иордан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
израиль
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. РФ настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы настаиваем на немедленном прекращении кровопролития и на немедленном решении гуманитарных проблем, которые буквально кричат в секторе Газа, а теперь еще на Западном берегу", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы. По словам Лаврова, "про Западный берег реки Иордан как-то сейчас мало говорят и пишут, потому что все внимание сконцентрировано на секторе Газа, но там тоже десятки пострадавших, там тоже проводятся рейды", что тревожит Москву.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
россия
западный берег реки иордан
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в мире, россия, западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров, израиль
В мире, Россия, Западный берег реки Иордан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров, Израиль
МИД: Россия настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в Газе

МИД: РФ настаивает на решении гуманитарных проблем в Газе и на Западном берегу

© РИА НовостиПоследствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. РФ настаивает на немедленном решении гуманитарных проблем в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы настаиваем на немедленном прекращении кровопролития и на немедленном решении гуманитарных проблем, которые буквально кричат в секторе Газа, а теперь еще на Западном берегу", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы.
По словам Лаврова, "про Западный берег реки Иордан как-то сейчас мало говорят и пишут, потому что все внимание сконцентрировано на секторе Газа, но там тоже десятки пострадавших, там тоже проводятся рейды", что тревожит Москву.
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В миреРоссияЗападный берег реки ИорданОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСергей ЛавровИзраиль
 
 
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