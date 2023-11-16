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В Израиле призвали к действиям на Западном берегу по аналогии с Газой

В Израиле призвали к действиям на Западном берегу по аналогии с Газой - РИА Новости, 16.11.2023

В Израиле призвали к действиям на Западном берегу по аналогии с Газой

Министр национальной безопасности Израиля и лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир в четверг заявил, что Израилю следует действовать на... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:42

2023-11-16T13:42

2023-11-16T13:42

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля и лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир в четверг заявил, что Израилю следует действовать на Западном берегу так же, как и в секторе Газа, добавив, что власти Палестинской автономии по своим взглядам ничем не отличаются от ХАМАС. "(Сегодняшняя) атака в Гуш-Эционе еще раз доказывает, что нынешняя концепция провалилась не только в секторе Газа, но также и на Западном берегу. Нам нужно иметь дело с ХАМАС на Западном берегу и с властями Палестинской автономии, чьи взгляды схожи с ХАМАС ... таким же образом, как мы действуем в Газе. Верить Махмуду Аббасу, который отрицает Холокост, – это преступление. Политика сдерживания обернется против нас, как это было с Газой. Сейчас время действовать", - заявил Бен-Гвир в социальных сетях. Заявление министра прозвучало в свете теракта на одном из КПП под Иерусалимом, в результате которого пострадали семь израильских силовиков. Трое палестинцев, прибывших к КПП на автомобиле с Западного берега, были нейтрализованы. Власти Израиля полагают, что удалось предотвратить гораздо более крупную атаку, так как в автомобиле было обнаружено много оружия и одежда, похожая на форму израильских солдат. Министр Бен-Гвир, который не вошел в состав узкого военного кабинета по итогам формирования чрезвычайного правительства, известен скандальными антипалестинскими выпадами. Идеология его партии отрицает возможность создания палестинского государства к западу от реки Иордан. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, израиль, россия, иерусалим, владимир путин, махмуд аббас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году