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Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа, заявил Кадыров
Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа, заявил Кадыров - РИА Новости, 16.11.2023
Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа в четверг. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:29
2023-11-16T07:29
2023-11-16T07:29
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рамзан кадыров
в мире
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
общество
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа в четверг. "В эвакуационный штаб российской миссии поступают новые данные о наших гражданах. Так, уже установлено, что еще 150 человек смогут завтра (в четверг - ред.) покинуть территорию сектора Газа и пересечь границу. Помимо спасателей на месте с соотечественниками работают дипломаты, медики и психологи", - заявил Кадыров.Ранее в четверг пресс-служба МЧС РФ сообщила, что КПП "Рафах" продолжало работать сверх установленного срока, что позволило оперативной группе МЧС провести на египетскую сторону дополнительную группу людей - всего в среду этот пункт пропуска пересекли 107 россиян и членов их семей, они на автобусах едут в Каир для дальнейшей эвакуации в Москву.
https://ria.ru/20231105/pomosch-1907561595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рамзан кадыров, в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
Россия, Рамзан Кадыров, В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа, заявил Кадыров
Кадыров заявил, что еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа в четверг