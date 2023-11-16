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Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа, заявил Кадыров - РИА Новости, 16.11.2023
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07:29 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/gaza-1909739060.html
Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа, заявил Кадыров
Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа, заявил Кадыров - РИА Новости, 16.11.2023
Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа в четверг. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:29
2023-11-16T07:29
россия
рамзан кадыров
в мире
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
общество
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа в четверг. "В эвакуационный штаб российской миссии поступают новые данные о наших гражданах. Так, уже установлено, что еще 150 человек смогут завтра (в четверг - ред.) покинуть территорию сектора Газа и пересечь границу. Помимо спасателей на месте с соотечественниками работают дипломаты, медики и психологи", - заявил Кадыров.Ранее в четверг пресс-служба МЧС РФ сообщила, что КПП "Рафах" продолжало работать сверх установленного срока, что позволило оперативной группе МЧС провести на египетскую сторону дополнительную группу людей - всего в среду этот пункт пропуска пересекли 107 россиян и членов их семей, они на автобусах едут в Каир для дальнейшей эвакуации в Москву.
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россия
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россия, рамзан кадыров, в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
Россия, Рамзан Кадыров, В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа, заявил Кадыров

Кадыров заявил, что еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа в четверг

© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа в четверг.
"В эвакуационный штаб российской миссии поступают новые данные о наших гражданах. Так, уже установлено, что еще 150 человек смогут завтра (в четверг - ред.) покинуть территорию сектора Газа и пересечь границу. Помимо спасателей на месте с соотечественниками работают дипломаты, медики и психологи", - заявил Кадыров.
Из аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова утром вылетели самолёты Ил-27 МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Палестины
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Ранее в четверг пресс-служба МЧС РФ сообщила, что КПП "Рафах" продолжало работать сверх установленного срока, что позволило оперативной группе МЧС провести на египетскую сторону дополнительную группу людей - всего в среду этот пункт пропуска пересекли 107 россиян и членов их семей, они на автобусах едут в Каир для дальнейшей эвакуации в Москву.
 
РоссияРамзан КадыровВ миреСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбщество
 
 
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