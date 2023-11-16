https://ria.ru/20231116/gaza-1909739060.html

Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа, заявил Кадыров

Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа, заявил Кадыров - РИА Новости, 16.11.2023

Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа в четверг. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:29

2023-11-16T07:29

2023-11-16T07:29

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рамзан кадыров

в мире

сектор газа

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общество

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа в четверг. "В эвакуационный штаб российской миссии поступают новые данные о наших гражданах. Так, уже установлено, что еще 150 человек смогут завтра (в четверг - ред.) покинуть территорию сектора Газа и пересечь границу. Помимо спасателей на месте с соотечественниками работают дипломаты, медики и психологи", - заявил Кадыров.Ранее в четверг пресс-служба МЧС РФ сообщила, что КПП "Рафах" продолжало работать сверх установленного срока, что позволило оперативной группе МЧС провести на египетскую сторону дополнительную группу людей - всего в среду этот пункт пропуска пересекли 107 россиян и членов их семей, они на автобусах едут в Каир для дальнейшей эвакуации в Москву.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, рамзан кадыров, в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество