https://ria.ru/20231116/gaza-1909719069.html

Палестина заявила в ООН о желании постоянного прекращения огня в Газе

Палестина заявила в ООН о желании постоянного прекращения огня в Газе - РИА Новости, 16.11.2023

Палестина заявила в ООН о желании постоянного прекращения огня в Газе

Палестина хочет установления постоянного прекращения огня в секторе Газа, продолжит добиваться такого призыва от Совета безопасности ООН, заявил журналистам... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T01:41

2023-11-16T01:41

2023-11-16T01:41

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ООН, 16 ноя - РИА Новости. Палестина хочет установления постоянного прекращения огня в секторе Газа, продолжит добиваться такого призыва от Совета безопасности ООН, заявил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Ранее Совбез принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа, но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию. "Эта резолюция является маленьким шагом в верном направлении. Она не установила прекращения огня, но она является шагом в верном направлении. Мы хотим установления постоянного прекращения огня. И мы продолжим стучаться в дверь Совета безопасности", - сказал Мансур.

https://ria.ru/20231116/gaza-1909715540.html

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в мире, палестина, мальта, рияд мансур, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа