Рейтинг@Mail.ru
Палестина заявила в ООН о желании постоянного прекращения огня в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/gaza-1909719069.html
Палестина заявила в ООН о желании постоянного прекращения огня в Газе
Палестина заявила в ООН о желании постоянного прекращения огня в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
Палестина заявила в ООН о желании постоянного прекращения огня в Газе
Палестина хочет установления постоянного прекращения огня в секторе Газа, продолжит добиваться такого призыва от Совета безопасности ООН, заявил журналистам... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T01:41
2023-11-16T01:41
в мире
палестина
мальта
рияд мансур
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909404372_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_b140711fb08eb0a437ea50ce746ec83f.jpg
ООН, 16 ноя - РИА Новости. Палестина хочет установления постоянного прекращения огня в секторе Газа, продолжит добиваться такого призыва от Совета безопасности ООН, заявил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Ранее Совбез принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа, но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию. "Эта резолюция является маленьким шагом в верном направлении. Она не установила прекращения огня, но она является шагом в верном направлении. Мы хотим установления постоянного прекращения огня. И мы продолжим стучаться в дверь Совета безопасности", - сказал Мансур.
https://ria.ru/20231116/gaza-1909715540.html
палестина
мальта
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909404372_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ba7e0335a471694f5f0acbabdea175eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, мальта, рияд мансур, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Палестина, Мальта, Рияд Мансур, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Палестина заявила в ООН о желании постоянного прекращения огня в Газе

Наблюдатель: Палестина хочет постоянного прекращения огня в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 ноя - РИА Новости. Палестина хочет установления постоянного прекращения огня в секторе Газа, продолжит добиваться такого призыва от Совета безопасности ООН, заявил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
Ранее Совбез принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа, но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом
Вчера, 00:55
"Эта резолюция является маленьким шагом в верном направлении. Она не установила прекращения огня, но она является шагом в верном направлении. Мы хотим установления постоянного прекращения огня. И мы продолжим стучаться в дверь Совета безопасности", - сказал Мансур.
 
В миреПалестинаМальтаРияд МансурООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала