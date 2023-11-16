https://ria.ru/20231116/gaza-1909719069.html
Палестина заявила в ООН о желании постоянного прекращения огня в Газе
Палестина заявила в ООН о желании постоянного прекращения огня в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
Палестина заявила в ООН о желании постоянного прекращения огня в Газе
Палестина хочет установления постоянного прекращения огня в секторе Газа, продолжит добиваться такого призыва от Совета безопасности ООН, заявил журналистам... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T01:41
2023-11-16T01:41
2023-11-16T01:41
в мире
палестина
мальта
рияд мансур
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909404372_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_b140711fb08eb0a437ea50ce746ec83f.jpg
ООН, 16 ноя - РИА Новости. Палестина хочет установления постоянного прекращения огня в секторе Газа, продолжит добиваться такого призыва от Совета безопасности ООН, заявил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Ранее Совбез принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа, но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию. "Эта резолюция является маленьким шагом в верном направлении. Она не установила прекращения огня, но она является шагом в верном направлении. Мы хотим установления постоянного прекращения огня. И мы продолжим стучаться в дверь Совета безопасности", - сказал Мансур.
https://ria.ru/20231116/gaza-1909715540.html
палестина
мальта
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909404372_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ba7e0335a471694f5f0acbabdea175eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, мальта, рияд мансур, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Палестина, Мальта, Рияд Мансур, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Палестина заявила в ООН о желании постоянного прекращения огня в Газе
Наблюдатель: Палестина хочет постоянного прекращения огня в Газе