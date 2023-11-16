https://ria.ru/20231116/gaza-1909718222.html

Небензя рассказал, как из-за США СБ ООН не требует гумпауз в секторе Газа

Небензя рассказал, как из-за США СБ ООН не требует гумпауз в секторе Газа - РИА Новости, 16.11.2023

Небензя рассказал, как из-за США СБ ООН не требует гумпауз в секторе Газа

Россия сожалеет, что из-за давления США в принятой резолюции СБ ООН есть призыв к гуманитарным паузам в секторе Газа, а не требование, заявил на заседании... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T01:20

2023-11-16T01:20

2023-11-16T01:20

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ООН, 16 ноя – РИА Новости. Россия сожалеет, что из-за давления США в принятой резолюции СБ ООН есть призыв к гуманитарным паузам в секторе Газа, а не требование, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Сожалеем, что под давлением Вашингтона язык резолюции оказался выхолощенным. Совет даже не требует от сторон введения гумпауз, а только призывает, что является насмешкой над прерогативами Совета. Это просто позор, что Совет смог выдавить из себя только такой слабый призыв. Как говорится в поговорке, гора родила мышь", - сказал Небензя. СБ ООН ранее принял резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа. За резолюцию проголосовали 12 стран. Три воздержались - среди них Россия, поправку которой о призыве к немедленному перемирию в проект не включили, а также США и Великобритания. Согласно резолюции, Совбез ООН "требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей".

https://ria.ru/20231116/gaza-1909716445.html

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в мире, россия, сша, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа