https://ria.ru/20231116/gaza-1909716445.html
Небензя рассказал о письме миссии Палестины в ООН с требованием перемирия
Небензя рассказал о письме миссии Палестины в ООН с требованием перемирия - РИА Новости, 16.11.2023
Небензя рассказал о письме миссии Палестины в ООН с требованием перемирия
Палестина распространила в среду в Совете безопасности ООН письмо с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа, заявил постпред России Василий... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T01:01
2023-11-16T01:01
2023-11-16T04:36
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 16 ноя – РИА Новости. Палестина распространила в среду в Совете безопасности ООН письмо с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа, заявил постпред России Василий Небензя. "Обращаем ваше внимание, что буквально сегодня миссия Палестины распространила в Совете безопасности письмо с требованием немедленного прекращения огня", - сказал Небензя на заседании Совбеза.
https://ria.ru/20231116/gaza-1909715540.html
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в мире, россия, палестина, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Россия, Палестина, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
Небензя рассказал о письме миссии Палестины в ООН с требованием перемирия
Небензя: Палестина потребовала от СБ ООН добиться прекращения огня в Газе