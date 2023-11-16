https://ria.ru/20231116/gaza-1909716445.html

Небензя рассказал о письме миссии Палестины в ООН с требованием перемирия

Небензя рассказал о письме миссии Палестины в ООН с требованием перемирия - РИА Новости, 16.11.2023

Небензя рассказал о письме миссии Палестины в ООН с требованием перемирия

Палестина распространила в среду в Совете безопасности ООН письмо с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа, заявил постпред России Василий... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T01:01

2023-11-16T01:01

2023-11-16T04:36

в мире

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василий небензя

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

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ООН, 16 ноя – РИА Новости. Палестина распространила в среду в Совете безопасности ООН письмо с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа, заявил постпред России Василий Небензя. "Обращаем ваше внимание, что буквально сегодня миссия Палестины распространила в Совете безопасности письмо с требованием немедленного прекращения огня", - сказал Небензя на заседании Совбеза.

https://ria.ru/20231116/gaza-1909715540.html

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