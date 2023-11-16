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Небензя рассказал о письме миссии Палестины в ООН с требованием перемирия - РИА Новости, 16.11.2023
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01:01 16.11.2023 (обновлено: 04:36 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/gaza-1909716445.html
Небензя рассказал о письме миссии Палестины в ООН с требованием перемирия
Небензя рассказал о письме миссии Палестины в ООН с требованием перемирия - РИА Новости, 16.11.2023
Небензя рассказал о письме миссии Палестины в ООН с требованием перемирия
Палестина распространила в среду в Совете безопасности ООН письмо с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа, заявил постпред России Василий... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T01:01
2023-11-16T04:36
в мире
россия
палестина
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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ООН, 16 ноя – РИА Новости. Палестина распространила в среду в Совете безопасности ООН письмо с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа, заявил постпред России Василий Небензя. "Обращаем ваше внимание, что буквально сегодня миссия Палестины распространила в Совете безопасности письмо с требованием немедленного прекращения огня", - сказал Небензя на заседании Совбеза.
https://ria.ru/20231116/gaza-1909715540.html
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в мире, россия, палестина, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Россия, Палестина, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
Небензя рассказал о письме миссии Палестины в ООН с требованием перемирия

Небензя: Палестина потребовала от СБ ООН добиться прекращения огня в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
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ООН, 16 ноя – РИА Новости. Палестина распространила в среду в Совете безопасности ООН письмо с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа, заявил постпред России Василий Небензя.
"Обращаем ваше внимание, что буквально сегодня миссия Палестины распространила в Совете безопасности письмо с требованием немедленного прекращения огня", - сказал Небензя на заседании Совбеза.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом
Вчера, 00:55
 
В миреРоссияПалестинаВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор Газа
 
 
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