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Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом - РИА Новости, 16.11.2023
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00:55 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/gaza-1909715540.html
Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом
Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом - РИА Новости, 16.11.2023
Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом
Прекращение огня в секторе Газа является императивом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:55
2023-11-16T00:55
в мире
россия
мальта
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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ООН, 16 ноя – РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа является императивом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Ранее Совбез принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа. Но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию. По словам Небензи, главный недостаток принятого текста – отсутствие призыва к прекращению огня. "Это было и остается императивом. Любые гуманитарные действия требуют немедленного прекращения боевых действий. Под огнем невозможно расчищать завалы, эвакуировать людей, невозможно завозить столь остро необходимое топливо, без которого в больницах Газы вот-вот истощатся запасы электроэнергии", - сказал постпред.
https://ria.ru/20231116/gaza-1909714399.html
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в мире, россия, мальта, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, палестина
В мире, Россия, Мальта, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Палестина
Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом

Небензя: прекращение огня в Газе остается императивом

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 ноя – РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа является императивом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
Ранее Совбез принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа. Но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Небензя рассказал о возможном документе СБ ООН по перемирию в Газе
00:42
По словам Небензи, главный недостаток принятого текста – отсутствие призыва к прекращению огня.
"Это было и остается императивом. Любые гуманитарные действия требуют немедленного прекращения боевых действий. Под огнем невозможно расчищать завалы, эвакуировать людей, невозможно завозить столь остро необходимое топливо, без которого в больницах Газы вот-вот истощатся запасы электроэнергии", - сказал постпред.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Небензя рассказал об опасениях насчет исполнения резолюции Мальты по Газе
00:53
 
В миреРоссияМальтаВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаПалестина
 
 
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