https://ria.ru/20231116/gaza-1909715540.html

Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом

Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом - РИА Новости, 16.11.2023

Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом

Прекращение огня в секторе Газа является императивом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T00:55

2023-11-16T00:55

2023-11-16T00:55

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израиль

сектор газа

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ООН, 16 ноя – РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа является императивом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Ранее Совбез принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа. Но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию. По словам Небензи, главный недостаток принятого текста – отсутствие призыва к прекращению огня. "Это было и остается императивом. Любые гуманитарные действия требуют немедленного прекращения боевых действий. Под огнем невозможно расчищать завалы, эвакуировать людей, невозможно завозить столь остро необходимое топливо, без которого в больницах Газы вот-вот истощатся запасы электроэнергии", - сказал постпред.

https://ria.ru/20231116/gaza-1909714399.html

https://ria.ru/20231116/rezolyutsiya-1909715348.html

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