https://ria.ru/20231116/gaza-1909715540.html
Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом
Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом - РИА Новости, 16.11.2023
Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом
Прекращение огня в секторе Газа является императивом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:55
2023-11-16T00:55
2023-11-16T00:55
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ООН, 16 ноя – РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа является императивом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Ранее Совбез принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа. Но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию. По словам Небензи, главный недостаток принятого текста – отсутствие призыва к прекращению огня. "Это было и остается императивом. Любые гуманитарные действия требуют немедленного прекращения боевых действий. Под огнем невозможно расчищать завалы, эвакуировать людей, невозможно завозить столь остро необходимое топливо, без которого в больницах Газы вот-вот истощатся запасы электроэнергии", - сказал постпред.
https://ria.ru/20231116/gaza-1909714399.html
https://ria.ru/20231116/rezolyutsiya-1909715348.html
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В мире, Россия, Мальта, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Палестина
Небензя назвал прекращение огня в Газе императивом
Небензя: прекращение огня в Газе остается императивом