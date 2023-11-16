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Небензя рассказал о возможном документе СБ ООН по перемирию в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
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00:42 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/gaza-1909714399.html
Небензя рассказал о возможном документе СБ ООН по перемирию в Газе
Небензя рассказал о возможном документе СБ ООН по перемирию в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
Небензя рассказал о возможном документе СБ ООН по перемирию в Газе
Россия рассчитывает, что работа над документом СБ ООН с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа начнется в ближайшее время, заявил на заседании... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:42
2023-11-16T00:42
в мире
россия
василий небензя
совет безопасности оон
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
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ООН, 15 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает, что работа над документом СБ ООН с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа начнется в ближайшее время, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. "Приоритетом остается принятие полноценного сильного продукта Совета с однозначным призывом к немедленному прекращению огня. Рассчитываем, что работа над ним начнется уже в ближайшее время", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20231115/rezolyutsiya-1909711720.html
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в мире, россия, василий небензя, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа
В мире, Россия, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Сектор Газа
Небензя рассказал о возможном документе СБ ООН по перемирию в Газе

Небензя: Россия надеется на разработку документа СБ ООН по перемирию в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает, что работа над документом СБ ООН с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа начнется в ближайшее время, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Приоритетом остается принятие полноценного сильного продукта Совета с однозначным призывом к немедленному прекращению огня. Рассчитываем, что работа над ним начнется уже в ближайшее время", - сказал Небензя.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа
Вчера, 23:45
 
В миреРоссияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаСектор Газа
 
 
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