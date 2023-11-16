https://ria.ru/20231116/gaza-1909714399.html
Небензя рассказал о возможном документе СБ ООН по перемирию в Газе
Небензя рассказал о возможном документе СБ ООН по перемирию в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
Небензя рассказал о возможном документе СБ ООН по перемирию в Газе
Россия рассчитывает, что работа над документом СБ ООН с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа начнется в ближайшее время, заявил на заседании... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:42
2023-11-16T00:42
2023-11-16T00:42
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ООН, 15 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает, что работа над документом СБ ООН с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа начнется в ближайшее время, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. "Приоритетом остается принятие полноценного сильного продукта Совета с однозначным призывом к немедленному прекращению огня. Рассчитываем, что работа над ним начнется уже в ближайшее время", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20231115/rezolyutsiya-1909711720.html
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в мире, россия, василий небензя, совет безопасности оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа
В мире, Россия, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Сектор Газа
Небензя рассказал о возможном документе СБ ООН по перемирию в Газе
Небензя: Россия надеется на разработку документа СБ ООН по перемирию в Газе