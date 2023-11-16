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Небензя рассказал о приоритете режима прекращения огня в секторе Газа
Небензя рассказал о приоритете режима прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 16.11.2023
Небензя рассказал о приоритете режима прекращения огня в секторе Газа
Гуманитарные паузы не могут быть заменой перемирию и режиму прекращения огня в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:26
2023-11-16T00:26
2023-11-16T00:58
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 16 ноя - РИА Новости. Гуманитарные паузы не могут быть заменой перемирию и режиму прекращения огня в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее Совбез принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам, но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию."Гуманитарные паузы не являются и не могут являться заменой режима прекращения огня и даже перемирию. Это лишь кратковременная пауза, после которой военные действия возобновляются с новой силой", - сказал Небензя.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа, василий небензя, оон, россия, мальта
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Сектор Газа, Василий Небензя, ООН, Россия, Мальта
Небензя рассказал о приоритете режима прекращения огня в секторе Газа
Небензя: гумпаузы в Газе не могут заменить перемирие и режим прекращения огня