Рейтинг@Mail.ru
Небензя рассказал о приоритете режима прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 16.11.2023 (обновлено: 00:58 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/gaza-1909713682.html
Небензя рассказал о приоритете режима прекращения огня в секторе Газа
Небензя рассказал о приоритете режима прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 16.11.2023
Небензя рассказал о приоритете режима прекращения огня в секторе Газа
Гуманитарные паузы не могут быть заменой перемирию и режиму прекращения огня в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:26
2023-11-16T00:58
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
сектор газа
василий небензя
оон
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907819564_250:235:2914:1733_1920x0_80_0_0_3c61fffc552bcfe94c11df114d96c0c4.jpg
ООН, 16 ноя - РИА Новости. Гуманитарные паузы не могут быть заменой перемирию и режиму прекращения огня в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее Совбез принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам, но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию."Гуманитарные паузы не являются и не могут являться заменой режима прекращения огня и даже перемирию. Это лишь кратковременная пауза, после которой военные действия возобновляются с новой силой", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20231115/peregovory-1909707838.html
израиль
палестина
сектор газа
россия
мальта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907819564_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1664aa6ceac7ca9d9dee9b57387f1b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа, василий небензя, оон, россия, мальта
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Сектор Газа, Василий Небензя, ООН, Россия, Мальта
Небензя рассказал о приоритете режима прекращения огня в секторе Газа

Небензя: гумпаузы в Газе не могут заменить перемирие и режим прекращения огня

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 ноя - РИА Новости. Гуманитарные паузы не могут быть заменой перемирию и режиму прекращения огня в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее Совбез принял резолюцию Мальты с призывом к гуманитарным паузам, но в тексте нет призывов к прекращению огня либо перемирию.
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
СМИ: в переговорах Израиль и ХАМАС сосредоточились на сроке остановки огня
Вчера, 23:03
"Гуманитарные паузы не являются и не могут являться заменой режима прекращения огня и даже перемирию. Это лишь кратковременная пауза, после которой военные действия возобновляются с новой силой", - сказал Небензя.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаСектор ГазаВасилий НебензяООНРоссияМальта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала