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Около 800 участников ожидаются на первом Югорском экономическом форуме - РИА Новости, 16.11.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:37 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/forum-1909941755.html
Около 800 участников ожидаются на первом Югорском экономическом форуме
Около 800 участников ожидаются на первом Югорском экономическом форуме - РИА Новости, 16.11.2023
Около 800 участников ожидаются на первом Югорском экономическом форуме
Около 800 специалистов соберутся с 20 по 23 ноября в Ханты-Мансийске на первом Югорском экономическом форуме, на площадке пройдут обсуждения по вопросам... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:37
2023-11-16T19:37
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
западная сибирь
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Около 800 специалистов соберутся с 20 по 23 ноября в Ханты-Мансийске на первом Югорском экономическом форуме, на площадке пройдут обсуждения по вопросам привлечения инвестиций, реализации нефтегазового потенциала и промышленной инфраструктуры региона, сообщает Фонд развития Югры. "Первый Югорский экономический форум пройдет в Ханты-Мансийске с 20 по 23 ноября,... (он) объединит порядка 800 участников. На протяжении четырех дней около 60 дискуссионных площадок соберут представителей органов власти, крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, экспертов экономики, представителей Минэкономразвития РФ и Минпромторга РФ, ВЭБ.РФ, Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, Ассоциации промышленных кластеров и особой экономической зоны (ОЭЗ), Ассоциации индустриальных парков", - говорится в сообщении. Уточняется, что участники форума в форматах круглых столов и пленарных заседаний обсудят актуальные вопросы экономики развития региона, привлечения инвестиций, построение государственно-частного партнерства, реализацию нефтегазового потенциала и промышленной инфраструктуры Югры, а также меры поддержки малого и среднего бизнеса. Темой главного пленарного заседания станет "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Отдельное внимание будет уделено развитию государственно-частного партнерства, в рамках обсуждения состоится круглый стол об офсетных закупках в Югре. Помимо этого, в рамках форума "Слет креативных предпринимателей" пройдет Public-talk с органами власти, состоится круглый стол с региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей, игра-нетворкинг и конкурс "Молодой предприниматель Югры". Также эксперты обсудят пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири, правовые и организационные вопросы оборота, лабораторного исследования кернового материала и флюидов, методы повышения эффективности разработки месторождений углеводородного сырья и влияние окружающей среды на устойчивое развитие региона.
https://ria.ru/20230905/pobeda-1894406432.html
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ханты-мансийск
россия
западная сибирь
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ханты-мансийск, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), западная сибирь
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийск, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Западная Сибирь
Около 800 участников ожидаются на первом Югорском экономическом форуме

Около 800 участников ожидаются на первом Югорском экономическом форуме

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Около 800 специалистов соберутся с 20 по 23 ноября в Ханты-Мансийске на первом Югорском экономическом форуме, на площадке пройдут обсуждения по вопросам привлечения инвестиций, реализации нефтегазового потенциала и промышленной инфраструктуры региона, сообщает Фонд развития Югры.
"Первый Югорский экономический форум пройдет в Ханты-Мансийске с 20 по 23 ноября,... (он) объединит порядка 800 участников. На протяжении четырех дней около 60 дискуссионных площадок соберут представителей органов власти, крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, экспертов экономики, представителей Минэкономразвития РФ и Минпромторга РФ, ВЭБ.РФ, Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, Ассоциации промышленных кластеров и особой экономической зоны (ОЭЗ), Ассоциации индустриальных парков", - говорится в сообщении.
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5 сентября, 20:42
Уточняется, что участники форума в форматах круглых столов и пленарных заседаний обсудят актуальные вопросы экономики развития региона, привлечения инвестиций, построение государственно-частного партнерства, реализацию нефтегазового потенциала и промышленной инфраструктуры Югры, а также меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Темой главного пленарного заседания станет "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность".
Отдельное внимание будет уделено развитию государственно-частного партнерства, в рамках обсуждения состоится круглый стол об офсетных закупках в Югре. Помимо этого, в рамках форума "Слет креативных предпринимателей" пройдет Public-talk с органами власти, состоится круглый стол с региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей, игра-нетворкинг и конкурс "Молодой предприниматель Югры". Также эксперты обсудят пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири, правовые и организационные вопросы оборота, лабораторного исследования кернового материала и флюидов, методы повышения эффективности разработки месторождений углеводородного сырья и влияние окружающей среды на устойчивое развитие региона.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-МансийскРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Западная Сибирь
 
 
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