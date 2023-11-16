Около 800 участников ожидаются на первом Югорском экономическом форуме
Около 800 участников ожидаются на первом Югорском экономическом форуме
Сургут. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Около 800 специалистов соберутся с 20 по 23 ноября в Ханты-Мансийске на первом Югорском экономическом форуме, на площадке пройдут обсуждения по вопросам привлечения инвестиций, реализации нефтегазового потенциала и промышленной инфраструктуры региона, сообщает Фонд развития Югры.
"Первый Югорский экономический форум пройдет в Ханты-Мансийске с 20 по 23 ноября,... (он) объединит порядка 800 участников. На протяжении четырех дней около 60 дискуссионных площадок соберут представителей органов власти, крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, экспертов экономики, представителей Минэкономразвития РФ и Минпромторга РФ, ВЭБ.РФ, Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, Ассоциации промышленных кластеров и особой экономической зоны (ОЭЗ), Ассоциации индустриальных парков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участники форума в форматах круглых столов и пленарных заседаний обсудят актуальные вопросы экономики развития региона, привлечения инвестиций, построение государственно-частного партнерства, реализацию нефтегазового потенциала и промышленной инфраструктуры Югры, а также меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Темой главного пленарного заседания станет "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность".
Отдельное внимание будет уделено развитию государственно-частного партнерства, в рамках обсуждения состоится круглый стол об офсетных закупках в Югре. Помимо этого, в рамках форума "Слет креативных предпринимателей" пройдет Public-talk с органами власти, состоится круглый стол с региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей, игра-нетворкинг и конкурс "Молодой предприниматель Югры". Также эксперты обсудят пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири, правовые и организационные вопросы оборота, лабораторного исследования кернового материала и флюидов, методы повышения эффективности разработки месторождений углеводородного сырья и влияние окружающей среды на устойчивое развитие региона.