https://ria.ru/20231116/film-1909893004.html

Посольство России прокомментировало британский фильм об украинских детях

Посольство России прокомментировало британский фильм об украинских детях - РИА Новости, 16.11.2023

Посольство России прокомментировало британский фильм об украинских детях

Посольство России в Лондоне назвало низкопробным антироссийским "агитпропом" документальный фильм британского телеканала Channel 4 о детях, эвакуированных из... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:28

2023-11-16T17:28

2023-11-16T17:28

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Посольство России в Лондоне назвало низкопробным антироссийским "агитпропом" документальный фильм британского телеканала Channel 4 о детях, эвакуированных из новых российских регионов и с Украины, материал бездоказателен и политически мотивирован, говорится в комментарии, попавшем в распоряжение РИА Новости. "Опубликованный 13 ноября с.г. британской телекомпанией Channel 4 документальный фильм "Охота за украденными украинскими детьми", как мы и предполагали, не вышел за рамки низкопробного творчества антироссийского "агитпропа", которым в последние годы славятся британские СМИ. Аудитории в очередной раз был преподнесен политически мотивированный, а главное – бездоказательный материал", - сказано в комментарии. В посольстве заявили, что фильм призван "дискредитировать очень нужные усилия" российских властей по организации эвакуации детей из зоны активных боевых действий в более безопасные регионы России, и отметили постановочный характер созданного материала. "Дирекция Channel 4 предпочла воспроизвести домыслы, построенные на циничном введении аудитории в заблуждение с помощью приемов манипуляции с видео и подтасовки фактов. Очевиден постановочный характер целого ряда сцен, в том числе общения украинских "общественников" с детьми, вернувшимся к своим родственникам на территорию, подконтрольную киевским властям", - указали в дипмиссии. При этом в посольстве сообщили, что главная редакция британского телеканала даже обратилась к ним с просьбой предоставить ответы на ряд "обвинительных по своей тональности, а местами и откровенно провокационных вопросов", рассчитывая на то, что дипмиссия не успеет отреагировать. Однако несмотря на предоставление посольством в ответ объёмного материала, телеканал дал в эфир "лишь одну вырванную из контекста фразу – о том, что дети были направлены в Крым на отдых", чтобы "привлечь внимание широкой публики к несогласию Лондона со статусом полуострова в составе Российской Федерации". "Тем самым телеканал Channel 4 нарушил основополагающий принцип профессиональной журналистики – необходимость сбалансированного представления всех точек зрения… Что касается целенаправленной дискредитации действий российских военных со стороны Channel 4, данный шаг не останется без нашего ответа", - заключили в посольстве.

https://ria.ru/20231013/ukraine-1902677008.html

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, в мире, великобритания, украина