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В Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек
В Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек - РИА Новости, 16.11.2023
В Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек
Более 200 человек эвакуированы из частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:27
2023-11-16T18:27
2023-11-16T18:31
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
обрушение дома в астрахани
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Более 200 человек эвакуированы из частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома."Эвакуировано 213 человек, из них 37 детей", - сказал представитель ГУМЧС. Развернуты три пункта временного размещения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, обрушение дома в астрахани, россия, астраханская область
Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Обрушение дома в Астрахани, Россия, Астраханская область
В Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек
ГУ МЧС: в Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек