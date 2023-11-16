https://ria.ru/20231116/evakuatsiya-1909914081.html

В Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек

В Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек - РИА Новости, 16.11.2023

В Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек

Более 200 человек эвакуированы из частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:27

2023-11-16T18:27

2023-11-16T18:31

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

обрушение дома в астрахани

россия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Более 200 человек эвакуированы из частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома."Эвакуировано 213 человек, из них 37 детей", - сказал представитель ГУМЧС. Развернуты три пункта временного размещения.

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астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, обрушение дома в астрахани, россия, астраханская область