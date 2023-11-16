Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 16.11.2023 (обновлено: 18:31 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/evakuatsiya-1909914081.html
В Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек
В Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек - РИА Новости, 16.11.2023
В Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек
Более 200 человек эвакуированы из частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:27
2023-11-16T18:31
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
обрушение дома в астрахани
россия
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909908689_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9dff2339609471e05b67da814d8c0549.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Более 200 человек эвакуированы из частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома."Эвакуировано 213 человек, из них 37 детей", - сказал представитель ГУМЧС. Развернуты три пункта временного размещения.
астрахань
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909908689_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_42a9fcda12684146477bb0e66dca6b04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, обрушение дома в астрахани, россия, астраханская область
Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Обрушение дома в Астрахани, Россия, Астраханская область
В Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек

ГУ МЧС: в Астрахани из частично обрушившегося дома эвакуировали 213 человек

© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской областиНа месте обрушения части дома в Астрахани
На месте обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской области
На месте обрушения части дома в Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Более 200 человек эвакуированы из частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома.
"Эвакуировано 213 человек, из них 37 детей", - сказал представитель ГУМЧС. Развернуты три пункта временного размещения.
 
АстраханьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияОбрушение дома в АстраханиРоссияАстраханская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала