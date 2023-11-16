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КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и членов их семей

КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и членов их семей - РИА Новости, 16.11.2023

КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и членов их семей

Пункт пропуска "Рафах" на границе Газы и Египта в четверг пересекли 12 граждан РФ и членов их семей, сообщает МЧС России. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:56

2023-11-16T17:56

2023-11-16T17:58

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пункт пропуска "Рафах" на границе Газы и Египта в четверг пересекли 12 граждан РФ и членов их семей, сообщает МЧС России."Сегодня пункт пропуска "Рафах" пересекли 12 граждан РФ и членов их семей. Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб. Завтра оперативная группа МЧС России в Египте продолжит работу по приему людей, прошедших КПП", - говорится в сообщении.

египет

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), египет, в мире, россия, сектор газа, израиль, хамас