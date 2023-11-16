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КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и членов их семей - РИА Новости, 16.11.2023
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17:56 16.11.2023 (обновлено: 17:58 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/evakuatsiya-1909900807.html
КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и членов их семей
КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и членов их семей - РИА Новости, 16.11.2023
КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и членов их семей
Пункт пропуска "Рафах" на границе Газы и Египта в четверг пересекли 12 граждан РФ и членов их семей, сообщает МЧС России. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:56
2023-11-16T17:58
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
египет
в мире
россия
сектор газа
израиль
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пункт пропуска "Рафах" на границе Газы и Египта в четверг пересекли 12 граждан РФ и членов их семей, сообщает МЧС России."Сегодня пункт пропуска "Рафах" пересекли 12 граждан РФ и членов их семей. Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб. Завтра оперативная группа МЧС России в Египте продолжит работу по приему людей, прошедших КПП", - говорится в сообщении.
египет
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), египет, в мире, россия, сектор газа, израиль, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Египет, В мире, Россия, Сектор Газа, Израиль, ХАМАС
КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и членов их семей

МЧС: КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и их семьи, они едут в Каир

© AP Photo / Fatima ShbairКПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пункт пропуска "Рафах" на границе Газы и Египта в четверг пересекли 12 граждан РФ и членов их семей, сообщает МЧС России.
"Сегодня пункт пропуска "Рафах" пересекли 12 граждан РФ и членов их семей. Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб. Завтра оперативная группа МЧС России в Египте продолжит работу по приему людей, прошедших КПП", - говорится в сообщении.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕгипетВ миреРоссияСектор ГазаИзраильХАМАС
 
 
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