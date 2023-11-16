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КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и членов их семей
КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и членов их семей - РИА Новости, 16.11.2023
КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и членов их семей
Пункт пропуска "Рафах" на границе Газы и Египта в четверг пересекли 12 граждан РФ и членов их семей, сообщает МЧС России. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:56
2023-11-16T17:56
2023-11-16T17:58
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пункт пропуска "Рафах" на границе Газы и Египта в четверг пересекли 12 граждан РФ и членов их семей, сообщает МЧС России."Сегодня пункт пропуска "Рафах" пересекли 12 граждан РФ и членов их семей. Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб. Завтра оперативная группа МЧС России в Египте продолжит работу по приему людей, прошедших КПП", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), египет, в мире, россия, сектор газа, израиль, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Египет, В мире, Россия, Сектор Газа, Израиль, ХАМАС
КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и членов их семей
МЧС: КПП "Рафах" в четверг пересекли 12 россиян и их семьи, они едут в Каир