https://ria.ru/20231116/evakuatsiya-1909733969.html

КПП "Рафах" в среду пересекли 107 россиян и членов их семей

КПП "Рафах" в среду пересекли 107 россиян и членов их семей - РИА Новости, 16.11.2023

КПП "Рафах" в среду пересекли 107 россиян и членов их семей

За вчерашний день пункт пропуска "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом пересекли 107 россиян и членов их семей, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T06:13

2023-11-16T06:13

2023-11-16T09:12

россия

каир (город)

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. За вчерашний день пункт пропуска "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом пересекли 107 россиян и членов их семей, сообщила пресс-служба МЧС."Сейчас данная группа в составе автобусной колонны следует в Каир для дальнейшей доставки в Москву", — сказали в министерстве.Там отметили, что КПП "Рафах" продолжал работать дольше установленного срока, что позволило оперативной группе МЧС провести на египетскую сторону дополнительную группу людей.По данным на вечер 15 ноября, за день через пропускной пункт между Газой и Египтом вышли 88 россиян, всего из сектора Газа удалось эвакуировать 297 человек, из них 168 уже вернулись на родину.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной его блокаде: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех с половиной тысяч из них — дети. Еще около 30 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. . Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231115/rafakh-1909552216.html

россия

каир (город)

москва

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россия, каир (город), москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире