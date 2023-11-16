Рейтинг@Mail.ru
КПП "Рафах" в среду пересекли 107 россиян и членов их семей - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 16.11.2023 (обновлено: 09:12 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/evakuatsiya-1909733969.html
КПП "Рафах" в среду пересекли 107 россиян и членов их семей
КПП "Рафах" в среду пересекли 107 россиян и членов их семей - РИА Новости, 16.11.2023
КПП "Рафах" в среду пересекли 107 россиян и членов их семей
За вчерашний день пункт пропуска "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом пересекли 107 россиян и членов их семей, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T06:13
2023-11-16T09:12
россия
каир (город)
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909148936_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41cf8873bc649828d0886f8388e657ab.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. За вчерашний день пункт пропуска "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом пересекли 107 россиян и членов их семей, сообщила пресс-служба МЧС.&quot;Сейчас данная группа в составе автобусной колонны следует в Каир для дальнейшей доставки в Москву&quot;, — сказали в министерстве.Там отметили, что КПП "Рафах" продолжал работать дольше установленного срока, что позволило оперативной группе МЧС провести на египетскую сторону дополнительную группу людей.По данным на вечер 15 ноября, за день через пропускной пункт между Газой и Египтом вышли 88 россиян, всего из сектора Газа удалось эвакуировать 297 человек, из них 168 уже вернулись на родину.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной его блокаде: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех с половиной тысяч из них — дети. Еще около 30 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. . Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231115/rafakh-1909552216.html
россия
каир (город)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909148936_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_5606ece3464dff1c63f5951a45f28e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, каир (город), москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Каир (город), Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
КПП "Рафах" в среду пересекли 107 россиян и членов их семей

МЧС: КПП "Рафах" в среду пересекли 107 россиян и их семьи, они едут в Каир

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. За вчерашний день пункт пропуска "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом пересекли 107 россиян и членов их семей, сообщила пресс-служба МЧС.
«

"Сейчас данная группа в составе автобусной колонны следует в Каир для дальнейшей доставки в Москву", — сказали в министерстве.

Там отметили, что КПП "Рафах" продолжал работать дольше установленного срока, что позволило оперативной группе МЧС провести на египетскую сторону дополнительную группу людей.
По данным на вечер 15 ноября, за день через пропускной пункт между Газой и Египтом вышли 88 россиян, всего из сектора Газа удалось эвакуировать 297 человек, из них 168 уже вернулись на родину.
Специалисты МЧС России на КПП Рафах в Египте оказывают поддержку гражданам России после их эвакуации из сектора Газы
Проход россиян через КПП "Рафах" сопряжен с рисками, заявил посол
15 ноября, 11:58

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной его блокаде: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех с половиной тысяч из них — дети. Еще около 30 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. . Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
РоссияКаир (город)МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала