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Армения сообщила о переговорах с ЕС по поставкам нелетального оружия - РИА Новости, 16.11.2023
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09:48 16.11.2023 (обновлено: 16:07 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/es-1909756905.html
Армения сообщила о переговорах с ЕС по поставкам нелетального оружия
Армения сообщила о переговорах с ЕС по поставкам нелетального оружия - РИА Новости, 16.11.2023
Армения сообщила о переговорах с ЕС по поставкам нелетального оружия
Армения обсуждает с Евросоюзом вопросы поставок ей нелетального оружия через Европейский фонд мира, говорится в совместном заявлении по итогам второго диалога... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:48
2023-11-16T16:07
в мире
армения
ереван
франция
себастьян лекорню
никол пашинян
евросоюз
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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Армения обсуждает с Евросоюзом вопросы поставок ей нелетального оружия через Европейский фонд мира, говорится в совместном заявлении по итогам второго диалога на высоком уровне по вопросам политики и безопасности между республикой и ЕС, опубликованном на сайте армянского МИД. &quot;Стороны обсудили возможность расширения миссии Евросоюза в Армении (на границе с Азербайджаном. — Прим. ред.), а также вопрос поддержки предоставления Армении оружия несмертельного действия посредством Европейского фонда мира&quot;, — отмечается в документе.В том же заявлении Ереван высоко оценил быстрое развертывание гражданской наблюдательной миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном и поддержку миссии со стороны членов Евросоюза. "Армянская сторона также приветствовала готовность ЕС вовлечь третьи страны в состав миссии", — подчеркнули армянские дипломаты. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван диверсифицирует отношения в области безопасности. По его словам, партнеры сейчас "не могут — в том числе по объективным причинам — продавать оружие и боеприпасы", поэтому нужно искать новых. Ереван уже начал получать военную помощь от Парижа. Первую партию бронеавтомобилей для армянской армии доставляют в республику через Грузию. Причем, как писало издание Tribune в прошлом году, речь идет о бронетранспортерах Bastion. Изначально они предназначались Украине, но та отказалась от них, так как посчитала плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.Кроме того, по словам министра обороны Себастьяна Лекорню, Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), обучать армянских военных в области ПВО и помогать с аудитом противовоздушной обороны. Планируется также подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, ереван, франция, себастьян лекорню, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Ереван, Франция, Себастьян Лекорню, Никол Пашинян, Евросоюз
Армения сообщила о переговорах с ЕС по поставкам нелетального оружия

МИД Армении: обсуждаются расширение миссии ЕС и поставки нелетального оружия

© РИА Новости / Григорий СысоевПокупатель осматривает травматический пистолет в оружейном магазине
Покупатель осматривает травматический пистолет в оружейном магазине - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Покупатель осматривает травматический пистолет в оружейном магазине. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Армения обсуждает с Евросоюзом вопросы поставок ей нелетального оружия через Европейский фонд мира, говорится в совместном заявлении по итогам второго диалога на высоком уровне по вопросам политики и безопасности между республикой и ЕС, опубликованном на сайте армянского МИД.
«

"Стороны обсудили возможность расширения миссии Евросоюза в Армении (на границе с Азербайджаном. — Прим. ред.), а также вопрос поддержки предоставления Армении оружия несмертельного действия посредством Европейского фонда мира", — отмечается в документе.

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В том же заявлении Ереван высоко оценил быстрое развертывание гражданской наблюдательной миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном и поддержку миссии со стороны членов Евросоюза.
"Армянская сторона также приветствовала готовность ЕС вовлечь третьи страны в состав миссии", — подчеркнули армянские дипломаты.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван диверсифицирует отношения в области безопасности. По его словам, партнеры сейчас "не могут — в том числе по объективным причинам — продавать оружие и боеприпасы", поэтому нужно искать новых.
Ереван уже начал получать военную помощь от Парижа. Первую партию бронеавтомобилей для армянской армии доставляют в республику через Грузию. Причем, как писало издание Tribune в прошлом году, речь идет о бронетранспортерах Bastion. Изначально они предназначались Украине, но та отказалась от них, так как посчитала плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.
Кроме того, по словам министра обороны Себастьяна Лекорню, Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), обучать армянских военных в области ПВО и помогать с аудитом противовоздушной обороны. Планируется также подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral.
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В миреАрменияЕреванФранцияСебастьян ЛекорнюНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
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