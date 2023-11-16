Армения сообщила о переговорах с ЕС по поставкам нелетального оружия
МИД Армении: обсуждаются расширение миссии ЕС и поставки нелетального оружия
Покупатель осматривает травматический пистолет в оружейном магазине. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Армения обсуждает с Евросоюзом вопросы поставок ей нелетального оружия через Европейский фонд мира, говорится в совместном заявлении по итогам второго диалога на высоком уровне по вопросам политики и безопасности между республикой и ЕС, опубликованном на сайте армянского МИД.
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"Стороны обсудили возможность расширения миссии Евросоюза в Армении (на границе с Азербайджаном. — Прим. ред.), а также вопрос поддержки предоставления Армении оружия несмертельного действия посредством Европейского фонда мира", — отмечается в документе.
В том же заявлении Ереван высоко оценил быстрое развертывание гражданской наблюдательной миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном и поддержку миссии со стороны членов Евросоюза.
"Армянская сторона также приветствовала готовность ЕС вовлечь третьи страны в состав миссии", — подчеркнули армянские дипломаты.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван диверсифицирует отношения в области безопасности. По его словам, партнеры сейчас "не могут — в том числе по объективным причинам — продавать оружие и боеприпасы", поэтому нужно искать новых.
Ереван уже начал получать военную помощь от Парижа. Первую партию бронеавтомобилей для армянской армии доставляют в республику через Грузию. Причем, как писало издание Tribune в прошлом году, речь идет о бронетранспортерах Bastion. Изначально они предназначались Украине, но та отказалась от них, так как посчитала плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.
Кроме того, по словам министра обороны Себастьяна Лекорню, Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), обучать армянских военных в области ПВО и помогать с аудитом противовоздушной обороны. Планируется также подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral.