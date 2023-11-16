https://ria.ru/20231116/elektromobili-1909881745.html

"Моторинвест" планирует произвести до 14 тысяч электромобилей в 2024 году

"Моторинвест" планирует произвести до 14 тысяч электромобилей в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023

"Моторинвест" планирует произвести до 14 тысяч электромобилей в 2024 году

Липецкий завод "Моторинвест" планирует в 2024 году произвести 12-14 тысяч электромобилей, с начала производства их выпущено более 3 тысяч, рассказал журналистам РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:59

2023-11-16T16:59

2023-11-16T16:59

экономика

липецкая область

россия

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ЕЛЕЦ (Липецкая область), 16 ноя - РИА Новости. Липецкий завод "Моторинвест" планирует в 2024 году произвести 12-14 тысяч электромобилей, с начала производства их выпущено более 3 тысяч, рассказал журналистам заместитель гендиректора "Моторинвеста" по производству Сергей Мамонтов. "Может быть, 12 тысяч будет, может быть 14. Но поймите правильно, все это будет зависеть от продаж. Какой будет спрос, такое будет и предложение", - сказал он. "Я знаю, что там даже уже дефицит, то, что мы произвели по 2023 году", - добавил он. С момента запуска производства на площадке было произведено более 3 тысяч электромобилей. "Три с небольшим тысячи да, есть, которые действительно были сделаны, и которые практически все проданы", - сказал он. "Моторинвест" в четверг объявил о запуске серийного производства нового электрического кроссовера Evolute i-SKY. До конца 2023 года модельный ряд пополнят еще две новинки: универсальный минивэн i-VAN и премиальный спортивный кроссовер i-JET, производство которых также будет организовано на заводе "Моторинвеста" в Липецкой области. Завод "Моторинвеста" под Липецком - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Сейчас на нем собираются три модели электрокаров: i-PRO, i-JOY и i-SKY. По словам Мамонтова, уже выпускаемые i-PRO и i-JOY нашли своих покупателей - это корпоративные клиенты, такие как такси и каршеринг, но и очень много уходит розничным клиентам.

https://ria.ru/20231006/atom-1901033594.html

https://ria.ru/20231103/elektromobil-1907229630.html

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экономика, липецкая область, россия