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СК возбудил дело после ДТП со школьным автобусом в Приморье - РИА Новости, 16.11.2023
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11:51 16.11.2023 (обновлено: 13:06 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/dtp-1909789919.html
СК возбудил дело после ДТП со школьным автобусом в Приморье
СК возбудил дело после ДТП со школьным автобусом в Приморье - РИА Новости, 16.11.2023
СК возбудил дело после ДТП со школьным автобусом в Приморье
Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания в кювет в Приморье школьного автобуса с 14 детьми, сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:51
2023-11-16T13:06
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания в кювет в Приморье школьного автобуса с 14 детьми, сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале. В четверг утром школьный автобус, шедший с 14 детьми по маршруту "Вольно-Надеждинское - Ключевое - поселок Рыбачий - Школа №1", опрокинулся в кювет, съехав со скользкой дороги. По данным Минздрава региона, травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы. Водитель не пострадал. Прокуратура и полиция проводят проверки. "Утром 16 ноября на автодороге в Надеждинском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором находилось 14 детей и их сопровождающий. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, водитель не справился с управлением. Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели.
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происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после ДТП со школьным автобусом в Приморье

СК возбудил дело после опрокидывания школьного автобуса с 14 детьми в Приморье

© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краюНа месте ДТП с участием школьного автобуса в Приморье
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краю
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания в кювет в Приморье школьного автобуса с 14 детьми, сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале.
В четверг утром школьный автобус, шедший с 14 детьми по маршруту "Вольно-Надеждинское - Ключевое - поселок Рыбачий - Школа №1", опрокинулся в кювет, съехав со скользкой дороги. По данным Минздрава региона, травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы. Водитель не пострадал. Прокуратура и полиция проводят проверки.
«
"Утром 16 ноября на автодороге в Надеждинском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором находилось 14 детей и их сопровождающий. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, водитель не справился с управлением.
Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели.
На месте ДТП с участием школьного автобуса на территории Кызылского района, республика Тыва - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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ПроисшествияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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