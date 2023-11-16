https://ria.ru/20231116/dtp-1909789919.html

СК возбудил дело после ДТП со школьным автобусом в Приморье

СК возбудил дело после ДТП со школьным автобусом в Приморье - РИА Новости, 16.11.2023

СК возбудил дело после ДТП со школьным автобусом в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания в кювет в Приморье школьного автобуса с 14 детьми, сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:51

2023-11-16T11:51

2023-11-16T13:06

происшествия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания в кювет в Приморье школьного автобуса с 14 детьми, сообщает региональное СУСК РФ в Telegram-канале. В четверг утром школьный автобус, шедший с 14 детьми по маршруту "Вольно-Надеждинское - Ключевое - поселок Рыбачий - Школа №1", опрокинулся в кювет, съехав со скользкой дороги. По данным Минздрава региона, травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы. Водитель не пострадал. Прокуратура и полиция проводят проверки. "Утром 16 ноября на автодороге в Надеждинском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором находилось 14 детей и их сопровождающий. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, водитель не справился с управлением. Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)