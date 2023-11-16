https://ria.ru/20231116/drony-1909747328.html

Богомаз рассказал о последствиях уничтожения дронов на подлете к Брянску

Богомаз рассказал о последствиях уничтожения дронов на подлете к Брянску - РИА Новости, 16.11.2023

Богомаз рассказал о последствиях уничтожения дронов на подлете к Брянску

Никто не пострадал после уничтожения двух беспилотников на подлете к Брянску, разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T08:54

2023-11-16T08:54

2023-11-16T08:59

специальная военная операция на украине

общество

брянск

россия

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Никто не пострадал после уничтожения двух беспилотников на подлете к Брянску, разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В четверг утром в Минобороны РФ сообщили об уничтожении в течение прошедшей ночи средствами ПВО двух украинских беспилотников над Брянской областью и перехвате еще трех над Черным морем недалеко от Крыма. "Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что на месте работают оперативные службы, и поблагодарил подразделения ПВО.

брянск

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общество, брянск, россия, брянская область, александр богомаз