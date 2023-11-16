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Богомаз рассказал о последствиях уничтожения дронов на подлете к Брянску - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 16.11.2023 (обновлено: 08:59 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/drony-1909747328.html
Богомаз рассказал о последствиях уничтожения дронов на подлете к Брянску
Богомаз рассказал о последствиях уничтожения дронов на подлете к Брянску - РИА Новости, 16.11.2023
Богомаз рассказал о последствиях уничтожения дронов на подлете к Брянску
Никто не пострадал после уничтожения двух беспилотников на подлете к Брянску, разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T08:54
2023-11-16T08:59
специальная военная операция на украине
общество
брянск
россия
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Никто не пострадал после уничтожения двух беспилотников на подлете к Брянску, разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В четверг утром в Минобороны РФ сообщили об уничтожении в течение прошедшей ночи средствами ПВО двух украинских беспилотников над Брянской областью и перехвате еще трех над Черным морем недалеко от Крыма. &quot;Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет&quot;, - написал Богомаз.Он добавил, что на месте работают оперативные службы, и поблагодарил подразделения ПВО.
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общество, брянск, россия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Общество, Брянск, Россия, Брянская область, Александр Богомаз
Богомаз рассказал о последствиях уничтожения дронов на подлете к Брянску

Богомаз: при уничтожении дронов у Брянска никто не пострадал, разрушений нет

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Никто не пострадал после уничтожения двух беспилотников на подлете к Брянску, разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В четверг утром в Минобороны РФ сообщили об уничтожении в течение прошедшей ночи средствами ПВО двух украинских беспилотников над Брянской областью и перехвате еще трех над Черным морем недалеко от Крыма.
«

"Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы, и поблагодарил подразделения ПВО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 ноября, 15:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБрянскРоссияБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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