https://ria.ru/20231116/drony-1909747328.html
Богомаз рассказал о последствиях уничтожения дронов на подлете к Брянску
Богомаз рассказал о последствиях уничтожения дронов на подлете к Брянску - РИА Новости, 16.11.2023
Богомаз рассказал о последствиях уничтожения дронов на подлете к Брянску
Никто не пострадал после уничтожения двух беспилотников на подлете к Брянску, разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T08:54
2023-11-16T08:54
2023-11-16T08:59
специальная военная операция на украине
общество
брянск
россия
брянская область
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825298536_0:68:1276:786_1920x0_80_0_0_48ff4eb3d94a6ad62432f6e0edc20d13.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Никто не пострадал после уничтожения двух беспилотников на подлете к Брянску, разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В четверг утром в Минобороны РФ сообщили об уничтожении в течение прошедшей ночи средствами ПВО двух украинских беспилотников над Брянской областью и перехвате еще трех над Черным морем недалеко от Крыма. "Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он добавил, что на месте работают оперативные службы, и поблагодарил подразделения ПВО.
брянск
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825298536_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_96566e05a422f1fe3d02a111eb6946a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, брянск, россия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Общество, Брянск, Россия, Брянская область, Александр Богомаз
Богомаз рассказал о последствиях уничтожения дронов на подлете к Брянску
Богомаз: при уничтожении дронов у Брянска никто не пострадал, разрушений нет