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Самарская область получила диплом за реализацию дорожного нацпроекта - РИА Новости, 16.11.2023
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15:49 16.11.2023 (обновлено: 16:16 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/dorozhnyy_natsproekt-1909859651.html
Самарская область получила диплом за реализацию дорожного нацпроекта
Самарская область получила диплом за реализацию дорожного нацпроекта - РИА Новости, 16.11.2023
Самарская область получила диплом за реализацию дорожного нацпроекта
Самарская область получила на XVII международном форуме "Транспорт России" диплом за успешную реализацию в 2023 году нацпроекта "Безопасные качественные... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:49
2023-11-16T16:16
самарская область
экономика
нацпроекты
транспорт
форум
дороги
москва
дмитрий азаров
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Самарская область получила на XVII международном форуме "Транспорт России" диплом за успешную реализацию в 2023 году нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба облправительства. Диплом губернатору области Дмитрию Азарову вручил на форуме в Москве вице-премьер Марат Хуснуллин, высоко оценивший ход дорожного и жилищного строительства в регионе, а также успешную реализацию проекта строительства трассы "Обход Тольятти" и моста через Волгу. Это важная часть транспортного коридора в Западный Китай. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 91%. "Благодаря личному участию губернатора Дмитрия Игоревича Азарова успешно реализуется проект по строительству моста через Волгу в рамках концессионного соглашения, куда привлечены средства федерального, регионального бюджетов, инфраструктурный кредит. Благодаря этому красивый мост через Волгу будет построен. Это прекрасный шедевр автотранспортного строительства и, думаю, что в следующем году мы его завершим", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина. Как подчеркнул, в свою очередь, Азаров, "эта очередная ежегодная позитивная оценка нашего региона задает очень высокую планку, которую мы ни в коем случае не должны снизить и двигаться вперед". По данным пресс-службы, в Самарской области все работы по нацпроекту были завершены уже к 1 ноября. Всего за год в регионе уложено 3,2 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия на 117 объектах протяженностью 385,6 километра. В эксплуатацию введено 80 объектов в Самарской-Тольяттинской агломерации и на региональной сети дорог. Также отремонтировано 22 моста протяженностью 1,6 тысячи погонных метров. Плановый подход и поэтапная реализация национального проекта привели к тому, что в 2023 году Самарская область превысит заложенные показатели по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, уровень норматива региональной сети дорог уже достиг 47% при плановых показателях 46,5%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации — 83% при плане 81,03%.
https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905731723.html
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самарская область, экономика, нацпроекты, транспорт, форум, дороги, москва, дмитрий азаров
Самарская область, Экономика, Нацпроекты, Транспорт, Форум, Дороги, Москва, Дмитрий Азаров

Самарская область получила диплом за реализацию дорожного нацпроекта

© Фото : telegram/правительство Самарской обмастиСамарская область получила диплом за реализацию дорожного нацпроекта
Самарская область получила диплом за реализацию дорожного нацпроекта - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : telegram/правительство Самарской обмасти
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Самарская область получила на XVII международном форуме "Транспорт России" диплом за успешную реализацию в 2023 году нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба облправительства.
Диплом губернатору области Дмитрию Азарову вручил на форуме в Москве вице-премьер Марат Хуснуллин, высоко оценивший ход дорожного и жилищного строительства в регионе, а также успешную реализацию проекта строительства трассы "Обход Тольятти" и моста через Волгу. Это важная часть транспортного коридора в Западный Китай. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 91%.
"Благодаря личному участию губернатора Дмитрия Игоревича Азарова успешно реализуется проект по строительству моста через Волгу в рамках концессионного соглашения, куда привлечены средства федерального, регионального бюджетов, инфраструктурный кредит. Благодаря этому красивый мост через Волгу будет построен. Это прекрасный шедевр автотранспортного строительства и, думаю, что в следующем году мы его завершим", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.
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Как подчеркнул, в свою очередь, Азаров, "эта очередная ежегодная позитивная оценка нашего региона задает очень высокую планку, которую мы ни в коем случае не должны снизить и двигаться вперед".
По данным пресс-службы, в Самарской области все работы по нацпроекту были завершены уже к 1 ноября. Всего за год в регионе уложено 3,2 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия на 117 объектах протяженностью 385,6 километра. В эксплуатацию введено 80 объектов в Самарской-Тольяттинской агломерации и на региональной сети дорог. Также отремонтировано 22 моста протяженностью 1,6 тысячи погонных метров.
Плановый подход и поэтапная реализация национального проекта привели к тому, что в 2023 году Самарская область превысит заложенные показатели по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, уровень норматива региональной сети дорог уже достиг 47% при плановых показателях 46,5%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации — 83% при плане 81,03%.
 
Самарская областьЭкономикаНацпроектыТранспортФорумДорогиМоскваДмитрий Азаров
 
 
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