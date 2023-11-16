https://ria.ru/20231116/dorogi-1909944044.html

Проекты для ремонта дорог в Ярославской области создают на три года вперед

Проекты для ремонта дорог в Ярославской области создают на три года вперед - РИА Новости, 16.11.2023

Проекты для ремонта дорог в Ярославской области создают на три года вперед

Проекты для ремонт дорог в Ярославской области разрабатывают на три года вперед, чтобы претендовать на федеральную поддержку, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T19:53

2023-11-16T19:53

2023-11-16T19:53

ярославская область

ярославская область

россия

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Проекты для ремонт дорог в Ярославской области разрабатывают на три года вперед, чтобы претендовать на федеральную поддержку, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Опережающие темпы ремонта дорог в регионе требуют и заблаговременной подготовки проектов. Необходимую документацию создаем с запасом на три года вперед. Это позволяет нам претендовать на федеральную поддержку и гибко использовать дополнительные средства в интересах региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, документация на ремонт объектов из предварительного перечня нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который в регионе реализует правительство области, на следующий год уже готова и частично реализована. Идет разработка проектов из планового перечня на 2025-2026 годы. По словам министра дорожного хозяйства Ярославской области Романа Душко, благодаря заранее подготовленной документации у региона есть возможность ремонтировать объекты следующего года уже сейчас. "Так, по поручению губернатора мы досрочно привели в порядок дороги Киндяки – Лом – Большое Село, Рыбинск – Арефино, дорогу к селам Пужбол и Шурскол и другие. В новом дорожном сезоне мы будем идти также опережающими темпами", - цитирует Душко пресс-служба областного правительства. В числе самых важных направлений работы сегодня, подчеркивает правительство области, – подготовка проекта на строительство третьего моста через Волгу. Прием конкурсных заявок от потенциальных подрядчиков завершается 21 ноября. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию проекта до 2027 года.

https://ria.ru/20231114/inflyatsiya-1909428345.html

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ярославская область, россия, михаил евраев