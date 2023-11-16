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Проекты для ремонта дорог в Ярославской области создают на три года вперед - РИА Новости, 16.11.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:53 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/dorogi-1909944044.html
Проекты для ремонта дорог в Ярославской области создают на три года вперед
Проекты для ремонта дорог в Ярославской области создают на три года вперед - РИА Новости, 16.11.2023
Проекты для ремонта дорог в Ярославской области создают на три года вперед
Проекты для ремонт дорог в Ярославской области разрабатывают на три года вперед, чтобы претендовать на федеральную поддержку, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:53
2023-11-16T19:53
ярославская область
ярославская область
россия
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Проекты для ремонт дорог в Ярославской области разрабатывают на три года вперед, чтобы претендовать на федеральную поддержку, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Опережающие темпы ремонта дорог в регионе требуют и заблаговременной подготовки проектов. Необходимую документацию создаем с запасом на три года вперед. Это позволяет нам претендовать на федеральную поддержку и гибко использовать дополнительные средства в интересах региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, документация на ремонт объектов из предварительного перечня нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который в регионе реализует правительство области, на следующий год уже готова и частично реализована. Идет разработка проектов из планового перечня на 2025-2026 годы. По словам министра дорожного хозяйства Ярославской области Романа Душко, благодаря заранее подготовленной документации у региона есть возможность ремонтировать объекты следующего года уже сейчас. "Так, по поручению губернатора мы досрочно привели в порядок дороги Киндяки – Лом – Большое Село, Рыбинск – Арефино, дорогу к селам Пужбол и Шурскол и другие. В новом дорожном сезоне мы будем идти также опережающими темпами", - цитирует Душко пресс-служба областного правительства. В числе самых важных направлений работы сегодня, подчеркивает правительство области, – подготовка проекта на строительство третьего моста через Волгу. Прием конкурсных заявок от потенциальных подрядчиков завершается 21 ноября. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию проекта до 2027 года.
https://ria.ru/20231114/inflyatsiya-1909428345.html
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ярославская область, россия, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев
Проекты для ремонта дорог в Ярославской области создают на три года вперед

Проекты для ремонта дорог в Ярославской области создают на три года вперед

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Проекты для ремонт дорог в Ярославской области разрабатывают на три года вперед, чтобы претендовать на федеральную поддержку, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Опережающие темпы ремонта дорог в регионе требуют и заблаговременной подготовки проектов. Необходимую документацию создаем с запасом на три года вперед. Это позволяет нам претендовать на федеральную поддержку и гибко использовать дополнительные средства в интересах региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
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По данным пресс-службы, документация на ремонт объектов из предварительного перечня нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который в регионе реализует правительство области, на следующий год уже готова и частично реализована. Идет разработка проектов из планового перечня на 2025-2026 годы.
По словам министра дорожного хозяйства Ярославской области Романа Душко, благодаря заранее подготовленной документации у региона есть возможность ремонтировать объекты следующего года уже сейчас.
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"Так, по поручению губернатора мы досрочно привели в порядок дороги Киндяки – Лом – Большое Село, Рыбинск – Арефино, дорогу к селам Пужбол и Шурскол и другие. В новом дорожном сезоне мы будем идти также опережающими темпами", - цитирует Душко пресс-служба областного правительства.
В числе самых важных направлений работы сегодня, подчеркивает правительство области, – подготовка проекта на строительство третьего моста через Волгу. Прием конкурсных заявок от потенциальных подрядчиков завершается 21 ноября. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию проекта до 2027 года.
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