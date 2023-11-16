https://ria.ru/20231116/donbass-1909796817.html
Двое польских наемников ранены в Донбассе, сообщили СМИ
Двое польских наемников ранены в Донбассе, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
Двое польских наемников ранены в Донбассе, сообщили СМИ
Двое польских наемников ранены в Донбассе, пишет портал Onet. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:24
2023-11-16T12:24
2023-11-16T12:26
в мире
россия
донбасс
первомайск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Двое польских наемников ранены в Донбассе, пишет портал Onet. По его данным, они получили ранения в районе Первомайска, там же убит английский наемник. В сообщении говорится, что "один из мужчин был тяжело ранен". Другой раненый поляк рассказал порталу, что "был интенсивный огонь". "Там начался ад. С расстояния 600 метров в нас стреляли два пулемета, работали БМП и беспилотники", - приводит Onet слова наемника. По данным портала, оба находятся в госпитале. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел.
https://ria.ru/20231116/naemniki-1909782673.html
https://ria.ru/20231114/naemniki-1909319631.html
https://ria.ru/20231101/vsu-1906787181.html
россия
донбасс
первомайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60f7f40320c700838d02c8541940d6b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, первомайск, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донбасс, Первомайск, Вооруженные силы Украины
Двое польских наемников ранены в Донбассе, сообщили СМИ
Onet: двое польских наемников ранены в Донбассе