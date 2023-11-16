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Двое польских наемников ранены в Донбассе, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
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12:24 16.11.2023 (обновлено: 12:26 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/donbass-1909796817.html
Двое польских наемников ранены в Донбассе, сообщили СМИ
Двое польских наемников ранены в Донбассе, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
Двое польских наемников ранены в Донбассе, сообщили СМИ
Двое польских наемников ранены в Донбассе, пишет портал Onet. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:24
2023-11-16T12:26
в мире
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донбасс
первомайск
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Двое польских наемников ранены в Донбассе, пишет портал Onet. По его данным, они получили ранения в районе Первомайска, там же убит английский наемник. В сообщении говорится, что "один из мужчин был тяжело ранен". Другой раненый поляк рассказал порталу, что "был интенсивный огонь". "Там начался ад. С расстояния 600 метров в нас стреляли два пулемета, работали БМП и беспилотники", - приводит Onet слова наемника. По данным портала, оба находятся в госпитале. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел.
https://ria.ru/20231116/naemniki-1909782673.html
https://ria.ru/20231114/naemniki-1909319631.html
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в мире, россия, донбасс, первомайск, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донбасс, Первомайск, Вооруженные силы Украины
Двое польских наемников ранены в Донбассе, сообщили СМИ

Onet: двое польских наемников ранены в Донбассе

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Двое польских наемников ранены в Донбассе, пишет портал Onet.
По его данным, они получили ранения в районе Первомайска, там же убит английский наемник.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Более 520 наемников в ВСУ стали фигурантами уголовных дел, сообщил СК
Вчера, 11:23
В сообщении говорится, что "один из мужчин был тяжело ранен". Другой раненый поляк рассказал порталу, что "был интенсивный огонь". "Там начался ад. С расстояния 600 метров в нас стреляли два пулемета, работали БМП и беспилотники", - приводит Onet слова наемника.
По данным портала, оба находятся в госпитале.
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Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел.
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