https://ria.ru/20231116/donbass-1909796817.html

Двое польских наемников ранены в Донбассе, сообщили СМИ

Двое польских наемников ранены в Донбассе, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2023

Двое польских наемников ранены в Донбассе, сообщили СМИ

Двое польских наемников ранены в Донбассе, пишет портал Onet. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:24

2023-11-16T12:24

2023-11-16T12:26

в мире

россия

донбасс

первомайск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg

ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Двое польских наемников ранены в Донбассе, пишет портал Onet. По его данным, они получили ранения в районе Первомайска, там же убит английский наемник. В сообщении говорится, что "один из мужчин был тяжело ранен". Другой раненый поляк рассказал порталу, что "был интенсивный огонь". "Там начался ад. С расстояния 600 метров в нас стреляли два пулемета, работали БМП и беспилотники", - приводит Onet слова наемника. По данным портала, оба находятся в госпитале. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что более 520 иностранных наемников из 44 государств, воюющих на стороне ВСУ, стали фигурантами уголовных дел.

https://ria.ru/20231116/naemniki-1909782673.html

https://ria.ru/20231114/naemniki-1909319631.html

https://ria.ru/20231101/vsu-1906787181.html

россия

донбасс

первомайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донбасс, первомайск, вооруженные силы украины