https://ria.ru/20231116/dialog-1909739326.html

В МИД сомневаются, что диалог КНР-США по вооружениям изменит ситуацию

В МИД сомневаются, что диалог КНР-США по вооружениям изменит ситуацию - РИА Новости, 16.11.2023

В МИД сомневаются, что диалог КНР-США по вооружениям изменит ситуацию

В России считают полезным возобновление диалога между КНР и США по контролю над вооружениями, но общую обстановку в мире в сфере стратегической стабильности это РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:30

2023-11-16T07:30

2023-11-16T07:30

в мире

россия

китай

сша

сергей рябков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_0:333:3024:2034_1920x0_80_0_0_afb2a65fcd7ca752a388b32cb4c8abfa.jpg

ТЕГЕРАН, 16 ноя - РИА Новости. В России считают полезным возобновление диалога между КНР и США по контролю над вооружениями, но общую обстановку в мире в сфере стратегической стабильности это вряд ли изменит, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Переговоры США и КНР по контролю над вооружениями прошли в начале ноября в Вашингтоне. Штаты, среди прочих, представлял помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт, а Китай - директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо. "Строго говоря, это были не переговоры, это была встреча официальных представителей. Как мы понимаем, речь идет о возобновлении диалога, который несколько лет назад оказался прерван. Мы, насколько можно, следим за этим. Мы считаем полезным, безусловно, любой диалог по такой тематике между Вашингтоном и Пекином", - сказал Рябков. Он напомнил, что Россия и с Китаем, и с США работает в формате "ядерной пятёрки", но российско-американских консультаций по вопросам стратстабильности нет. При этом Рябков также напомнил, что еще несколько лет назад Россия заявила, что "любые будущие договорённости по контролю над вооружениями и предшествующие им переговоры, консультации, смотрелись бы более реалистично, если бы они строились на более широкой, а не чисто российско-американской основе". "Понятно, что с учетом произошедшего за это время, мы не можем игнорировать потенциалы Франции и Великобритании. Они расширяются - как качественные, так и по ряду параметров, конкретно примерно к Соединенному Королевству, и количественно. Плюс англосаксы создали новый беспрецедентный формат, по сути, глобального взаимодействия - AUKUS, с подключением Австралии, которой будут поставляться подводные лодки с ядерными двигательными установками. Конечно, это не то же самое, что стратегические наступательные вооружения, но, как говорится, тренд налицо, он объявлен, он отрабатывается и это тоже повод для беспокойства", - пояснил замминистра. "Я к тому, что ситуация в мире радикально изменилась, поэтому американо-китайский диалог по вопросам, назовем их так, стратегической стабильности или стратегической безопасности полезен и важен. Но картину, о которой я только что сказал, он не меняет", - сказал Рябков. Он также подчеркнул, что Россия, со своей стороны, "может уточнить свой подход к диалогу с США по проблематике стратегической стабильности и контроля над ядерными вооружениями, только если и когда мы увидим признаки изменения нынешней фундаментально враждебной линии Вашингтона в отношении нашей страны". "Это неотменимое и безусловное требование. Без его выполнения никакого возобновления такого диалога невозможно. Американцы хорошо знают об этой нашей позиции. Возможно, она их не устраивает, но это никоим образом не влияет на суть нашего подхода", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20231116/kitay-1909738649.html

https://ria.ru/20231116/mid-1909737792.html

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909735957.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, сша, сергей рябков