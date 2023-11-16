https://ria.ru/20231116/demonstratsiya-1909899683.html

В Варшаве запретили пропалестинскую демонстрацию

В Варшаве запретили пропалестинскую демонстрацию - РИА Новости, 16.11.2023

В Варшаве запретили пропалестинскую демонстрацию

Власти Варшавы запретили проведение пропалестинской демонстрации, которая была запланирована на в ближайшую субботу, сообщил мэр польской столицы Рафал... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T17:53

2023-11-16T17:53

2023-11-16T17:53

израиль

рафал тшасковски

в мире

варшава

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102516/88/1025168873_0:153:2000:1278_1920x0_80_0_0_c91df61e4831103c2a32a73538d0f3a2.jpg

ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Власти Варшавы запретили проведение пропалестинской демонстрации, которая была запланирована на в ближайшую субботу, сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский в соцсети X. "Столичный город Варшава в любых решениях и действиях в отношении любых собраний в столице руководствуется исключительно соображениями безопасности. Это касается и запланированной на ближайшие выходные демонстрации, касающейся палестинско-израильского конфликта", - написал Тшасковский. Он отметил, что мэрия в своем решении "опирается на позицию столичной полиции, которая в соответствии с законом отвечает за обеспечение безопасности и общественного порядка во время собраний". Мэр отметил, что раньше подобные демонстрации проходили по другому маршруту, и тогда разрешение выдавалось. "На этот раз организаторы изменили маршрут и указали завершение марша с участием около двух тысяч человек под зданием посольства (Израиля – ред.), которое находится в районе Старая Охота в тесных улочках, что не гарантирует безопасности и порядка", - написал варшавский мэр. "И только поэтому был дан запрет на организацию этого собрания. Если только маршрут демонстрации будет изменен на безопасный, он будет разрешен - точно так же, как и в предыдущих подобных случаях", - заявил он. "Я всегда буду подчеркивать, что любой, кто не нарушает закон, может проводить демонстрации на улицах Варшавы", - заключил градоначальник. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231116/khamas-1909824311.html

https://ria.ru/20231116/politsiya-1909825638.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

израиль

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, рафал тшасковски, в мире, варшава, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году