https://ria.ru/20231116/delo-1909963934.html

После гибели человека при частичном обрушении дома в Астрахани завели дело

После гибели человека при частичном обрушении дома в Астрахани завели дело - РИА Новости, 16.11.2023

После гибели человека при частичном обрушении дома в Астрахани завели дело

"Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности после обрушения части дома в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T21:57

2023-11-16T21:57

2023-11-16T22:17

происшествия

астрахань

обрушение дома в астрахани

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

астраханская область

жилье

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. "Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности после обрушения части дома в Астрахани, где погибла женщина, еще несколько человек пропали без вести, сообщает СУСК России по Астраханской области."По поручению председателя СК России следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъездов жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности)", - говорится в сообщении."Прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту частичного обрушения многоэтажного дома", - добавляется в сообщении надзорного ведомства.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань , Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным губернатора, одна женщина погибла.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

астрахань

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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T21:57 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, жилье