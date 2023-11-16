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Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС - РИА Новости, 16.11.2023
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01:39 16.11.2023 (обновлено: 01:54 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/delegatsiya-1909718975.html
Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС
Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС - РИА Новости, 16.11.2023
Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС
Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T01:39
2023-11-16T01:54
россия
сан-франциско
саммит атэс
в мире
алексей оверчук
сша
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — РИА Новости. Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщили в посольстве в Вашингтоне."Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС", — рассказали в дипмиссии.В посольстве добавили, что Россия рассчитывает на обеспечение американским председательством "конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума".Как отметили в дипмиссии, Москва рассматривает эту площадку как ведущий форум для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран АТР и формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в регионе.АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html
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россия, сан-франциско, саммит атэс , в мире, алексей оверчук, сша
Россия, Сан-Франциско, Саммит АТЭС , В мире, Алексей Оверчук, США
Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

Посольство: делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

© AP Photo / Eric Risberg Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
 Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — РИА Новости. Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщили в посольстве в Вашингтоне.
«
"Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС", — рассказали в дипмиссии.
В посольстве добавили, что Россия рассчитывает на обеспечение американским председательством "конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума".
Как отметили в дипмиссии, Москва рассматривает эту площадку как ведущий форум для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран АТР и формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в регионе.
АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
Баннер с анонсом предстоящего саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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14 ноября, 08:20
 
РоссияСан-ФранцискоСаммит АТЭСВ миреАлексей ОверчукСША
 
 
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