https://ria.ru/20231116/delegatsiya-1909718975.html
Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС
Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС - РИА Новости, 16.11.2023
Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС
Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T01:39
2023-11-16T01:39
2023-11-16T01:54
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — РИА Новости. Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщили в посольстве в Вашингтоне."Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС", — рассказали в дипмиссии.В посольстве добавили, что Россия рассчитывает на обеспечение американским председательством "конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума".Как отметили в дипмиссии, Москва рассматривает эту площадку как ведущий форум для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран АТР и формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в регионе.АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
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россия, сан-франциско, саммит атэс , в мире, алексей оверчук, сша
Россия, Сан-Франциско, Саммит АТЭС , В мире, Алексей Оверчук, США
Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС
Посольство: делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — РИА Новости. Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщили в посольстве в Вашингтоне.
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"Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС", — рассказали в дипмиссии.
В посольстве добавили, что Россия рассчитывает на обеспечение американским председательством "конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума".
Как отметили в дипмиссии, Москва
рассматривает эту площадку как ведущий форум для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран АТР
и формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в регионе.
АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
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