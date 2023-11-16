https://ria.ru/20231116/delegatsiya-1909718975.html

Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС - РИА Новости, 16.11.2023

Делегация России прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T01:39

2023-11-16T01:39

2023-11-16T01:54

россия

сан-франциско

саммит атэс

в мире

алексей оверчук

сша

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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — РИА Новости. Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщили в посольстве в Вашингтоне."Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС", — рассказали в дипмиссии.В посольстве добавили, что Россия рассчитывает на обеспечение американским председательством "конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума".Как отметили в дипмиссии, Москва рассматривает эту площадку как ведущий форум для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран АТР и формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в регионе.АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html

россия

сан-франциско

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россия, сан-франциско, саммит атэс , в мире, алексей оверчук, сша