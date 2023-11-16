https://ria.ru/20231116/deklaratsiya-1909731631.html

Оверчук заявил, что обсуждение итоговой декларации АТЭС еще идет

Оверчук заявил, что обсуждение итоговой декларации АТЭС еще идет - РИА Новости, 16.11.2023

Оверчук заявил, что обсуждение итоговой декларации АТЭС еще идет

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил, что обсуждение проекта... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T05:09

2023-11-16T05:09

2023-11-16T05:09

в мире

россия

сан-франциско

сша

алексей оверчук

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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил, что обсуждение проекта итоговой декларации саммита АТЭС еще идет. "Сейчас идет обсуждение еще. Наши сотрудники работают", - ответил Оверчук на вопрос журналистов о том, будет ли "что-то" говориться об РФ в проекте итоговой декларации. На другой вопрос о том, какую роль саммит может сыграть в отношениях между РФ и США, Оверчук ответил, что "АТЭС - это многосторонняя повестка, поэтому мы надеемся, что саммит АТЭС позволит еще раз подсветить те проблемы, которые есть в мире, и исходя из этого уже выстраивать дальнейшие отношения". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния

https://ria.ru/20231116/ates-1909729623.html

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сан-франциско

сша

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в мире, россия, сан-франциско, сша, алексей оверчук, саммит атэс