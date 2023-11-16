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Оверчук заявил, что обсуждение итоговой декларации АТЭС еще идет - РИА Новости, 16.11.2023
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05:09 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/deklaratsiya-1909731631.html
Оверчук заявил, что обсуждение итоговой декларации АТЭС еще идет
Оверчук заявил, что обсуждение итоговой декларации АТЭС еще идет - РИА Новости, 16.11.2023
Оверчук заявил, что обсуждение итоговой декларации АТЭС еще идет
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил, что обсуждение проекта... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T05:09
2023-11-16T05:09
в мире
россия
сан-франциско
сша
алексей оверчук
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил, что обсуждение проекта итоговой декларации саммита АТЭС еще идет. "Сейчас идет обсуждение еще. Наши сотрудники работают", - ответил Оверчук на вопрос журналистов о том, будет ли "что-то" говориться об РФ в проекте итоговой декларации. На другой вопрос о том, какую роль саммит может сыграть в отношениях между РФ и США, Оверчук ответил, что "АТЭС - это многосторонняя повестка, поэтому мы надеемся, что саммит АТЭС позволит еще раз подсветить те проблемы, которые есть в мире, и исходя из этого уже выстраивать дальнейшие отношения". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
https://ria.ru/20231116/ates-1909729623.html
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в мире, россия, сан-франциско, сша, алексей оверчук, саммит атэс
В мире, Россия, Сан-Франциско, США, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС
Оверчук заявил, что обсуждение итоговой декларации АТЭС еще идет

Оверчук: обсуждение итоговой декларации АТЭС еще идет, наши сотрудники работают

© AP Photo / Eric Risberg Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
 Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско, заявил, что обсуждение проекта итоговой декларации саммита АТЭС еще идет.
«
"Сейчас идет обсуждение еще. Наши сотрудники работают", - ответил Оверчук на вопрос журналистов о том, будет ли "что-то" говориться об РФ в проекте итоговой декларации.
На другой вопрос о том, какую роль саммит может сыграть в отношениях между РФ и США, Оверчук ответил, что "АТЭС - это многосторонняя повестка, поэтому мы надеемся, что саммит АТЭС позволит еще раз подсветить те проблемы, которые есть в мире, и исходя из этого уже выстраивать дальнейшие отношения".
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
Таблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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В миреРоссияСан-ФранцискоСШААлексей ОверчукСаммит АТЭС
 
 
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