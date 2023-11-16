https://ria.ru/20231116/chukotka-1909720862.html
На Чукотке восстановили связь после аварии
На Чукотке восстановили связь после аварии - РИА Новости, 16.11.2023
На Чукотке восстановили связь после аварии
Услуги связи полностью восстановили на Чукотке утром четверга после аварии на наземной части подводной волоконно-оптической линии связи на территории Камчатки,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T02:14
2023-11-16T02:14
2023-11-16T02:14
чукотка
камчатка
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587612517_0:195:3076:1925_1920x0_80_0_0_03f656b7511460695effe3539a77df1f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Услуги связи полностью восстановили на Чукотке утром четверга после аварии на наземной части подводной волоконно-оптической линии связи на территории Камчатки, сообщает департамент промышленности Чукотского АО. В среду правительство Чукотского автономного округа сообщило, что Камчатский край так же, как и Чукотка, частично остался без связи из-за повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории полуострова. Специалисты отправились к месту устранения аварии. Как ранее передал корреспондент РИА Новости, мобильный интернет заработал на Камчатке примерно в 9 утра местного времени (полночь мск). При этом он работает с перебоями. До этого в течение 15 часов жители полуострова могли только звонить и отправлять СМС. "Повреждение на магистральной линии связи устранено. Услуги связи доступны в полном объеме с 09.01 местного времени 16 ноября (00.01 мск)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231115/vulkan-1909500413.html
чукотка
камчатка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587612517_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_ad457e7cfa31924cca1e9ebd464cfa03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, камчатка, общество, россия
Чукотка, Камчатка, Общество, Россия
На Чукотке восстановили связь после аварии
На Чукотке восстановили связь после аварии на волоконно-оптической линии