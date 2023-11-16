https://ria.ru/20231116/chukotka-1909720862.html

На Чукотке восстановили связь после аварии

На Чукотке восстановили связь после аварии - РИА Новости, 16.11.2023

На Чукотке восстановили связь после аварии

Услуги связи полностью восстановили на Чукотке утром четверга после аварии на наземной части подводной волоконно-оптической линии связи на территории Камчатки,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T02:14

2023-11-16T02:14

2023-11-16T02:14

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Услуги связи полностью восстановили на Чукотке утром четверга после аварии на наземной части подводной волоконно-оптической линии связи на территории Камчатки, сообщает департамент промышленности Чукотского АО. В среду правительство Чукотского автономного округа сообщило, что Камчатский край так же, как и Чукотка, частично остался без связи из-за повреждения наземной части подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории полуострова. Специалисты отправились к месту устранения аварии. Как ранее передал корреспондент РИА Новости, мобильный интернет заработал на Камчатке примерно в 9 утра местного времени (полночь мск). При этом он работает с перебоями. До этого в течение 15 часов жители полуострова могли только звонить и отправлять СМС. "Повреждение на магистральной линии связи устранено. Услуги связи доступны в полном объеме с 09.01 местного времени 16 ноября (00.01 мск)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231115/vulkan-1909500413.html

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чукотка, камчатка, общество, россия