https://ria.ru/20231116/china-1909744495.html
Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин
Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.11.2023
Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин
Китай никогда на делает ставку на то, что США проиграют, и не стремится бросить США вызов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T08:29
2023-11-16T08:29
2023-11-16T10:47
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай никогда на делает ставку на то, что США проиграют, и не стремится бросить США вызов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских дружественных групп, сообщает агентство Синьхуа. В среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. "Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, никогда не вмешивается во внутренние дела США, не стремится бросить вызов США или заменить их", - приводит слова китайского лидера в четверг агентство.Си Цзиньпин отметил, что Китай с радостью наблюдает за развитием и процветанием США. По его словам, США также "не должны делать ставку на то, что Китай проиграет, или вмешиваться во внутренние дела Китая" Глава КНР заявил, что надежда китайско-американских отношений лежит в людях, их будущее - в молодежи, подчеркнув необходимость укрепления связей и обменов между народами двух стран. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях США и Китая, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс , сан-франциско
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС , Сан-Франциско
Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай не стремится бросить вызов США и не ставит на их проигрыш
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости.
Китай никогда на делает ставку на то, что США проиграют, и не стремится бросить США вызов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских дружественных групп, сообщает агентство Синьхуа
.
В среду в Сан-Франциско
на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена
и председателя КНР Си Цзиньпина.
«
"Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, никогда не вмешивается во внутренние дела США, не стремится бросить вызов США или заменить их", - приводит слова китайского лидера в четверг агентство.
Си Цзиньпин отметил, что Китай с радостью наблюдает за развитием и процветанием США. По его словам, США также "не должны делать ставку на то, что Китай проиграет, или вмешиваться во внутренние дела Китая"
Глава КНР заявил, что надежда китайско-американских отношений лежит в людях, их будущее - в молодежи, подчеркнув необходимость укрепления связей и обменов между народами двух стран.
Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях США и Китая, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.
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