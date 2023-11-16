https://ria.ru/20231116/china-1909744495.html

Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин

Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.11.2023

Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин

Китай никогда на делает ставку на то, что США проиграют, и не стремится бросить США вызов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T08:29

2023-11-16T08:29

2023-11-16T10:47

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си цзиньпин

джо байден

саммит атэс

сан-франциско

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай никогда на делает ставку на то, что США проиграют, и не стремится бросить США вызов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских дружественных групп, сообщает агентство Синьхуа. В среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. "Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, никогда не вмешивается во внутренние дела США, не стремится бросить вызов США или заменить их", - приводит слова китайского лидера в четверг агентство.Си Цзиньпин отметил, что Китай с радостью наблюдает за развитием и процветанием США. По его словам, США также "не должны делать ставку на то, что Китай проиграет, или вмешиваться во внутренние дела Китая" Глава КНР заявил, что надежда китайско-американских отношений лежит в людях, их будущее - в молодежи, подчеркнув необходимость укрепления связей и обменов между народами двух стран. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях США и Китая, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.

https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html

сша

китай

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс , сан-франциско