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Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.11.2023
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08:29 16.11.2023 (обновлено: 10:47 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/china-1909744495.html
Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин
Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.11.2023
Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин
Китай никогда на делает ставку на то, что США проиграют, и не стремится бросить США вызов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T08:29
2023-11-16T10:47
в мире
сша
китай
си цзиньпин
джо байден
саммит атэс
сан-франциско
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай никогда на делает ставку на то, что США проиграют, и не стремится бросить США вызов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских дружественных групп, сообщает агентство Синьхуа. В среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. &quot;Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, никогда не вмешивается во внутренние дела США, не стремится бросить вызов США или заменить их&quot;, - приводит слова китайского лидера в четверг агентство.Си Цзиньпин отметил, что Китай с радостью наблюдает за развитием и процветанием США. По его словам, США также "не должны делать ставку на то, что Китай проиграет, или вмешиваться во внутренние дела Китая" Глава КНР заявил, что надежда китайско-американских отношений лежит в людях, их будущее - в молодежи, подчеркнув необходимость укрепления связей и обменов между народами двух стран. Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях США и Китая, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.
https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html
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в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден, саммит атэс , сан-франциско
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, Саммит АТЭС , Сан-Франциско
Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай не стремится бросить вызов США и не ставит на их проигрыш

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. 15 ноября 2023
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Китай никогда на делает ставку на то, что США проиграют, и не стремится бросить США вызов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на приветственном банкете американских дружественных групп, сообщает агентство Синьхуа.
В среду в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
«

"Китай никогда не ставит на то, что США проиграют, никогда не вмешивается во внутренние дела США, не стремится бросить вызов США или заменить их", - приводит слова китайского лидера в четверг агентство.

Си Цзиньпин отметил, что Китай с радостью наблюдает за развитием и процветанием США. По его словам, США также "не должны делать ставку на то, что Китай проиграет, или вмешиваться во внутренние дела Китая"
Глава КНР заявил, что надежда китайско-американских отношений лежит в людях, их будущее - в молодежи, подчеркнув необходимость укрепления связей и обменов между народами двух стран.
Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях США и Китая, Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений США и Китая дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли страны найти правильный путь сосуществования, будет зависеть будущее и судьба человечества. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.
Президент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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