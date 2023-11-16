Эксперты Holodilnik.ru назвали лайфхаки выгодных покупок в Черную пятницу
Эксперты Holodilnik.ru назвали лайфхаки выгодных покупок в Черную пятницу
Эксперты Holodilnik.ru назвали лайфхаки выгодных покупок в Черную пятницу
Ежегодно в ноябре онлайн- и офлайн-магазины устраивают распродажи под брендом Черной пятницы, однако существует ряд правил, которые помогут покупателем не стать жертвой маркетинга и приобрести товары по действительно выгодной цене, рассказали эксперты Holodilnik.ru.
Черная Пятница: золотое время для онлайн-торговли
Черная Пятница, исходя из своего названия, является важным моментом в году для онлайн-магазинов. В последние годы появилась тенденция устраивать распродажи не только в этот день, но и за неделю, а то и за месяц до заветной даты. В этот период потребители активно исследуют, сравнивают цены и совершают покупки, в поиске лучших предложений.
Главные тенденции:
- Снижение цен. Магазины предоставляют скидки на самые популярные товары, иногда снижая цены до уровня затрат (скидки могут достигать уровня в 90%).
- Маркетинговые кампании. Черная пятница генерирует больший спрос на товары. Традиционно в этот период расходы на рекламу вырастают в несколько раз. Поэтому компании также конкурируют в рамках выделенных маркетинговых бюджетов в дни этой распродажи.
- Ускоренный запуск распродаж. Большинство магазинов стараются запустить распродажи к Черной пятнице как можно раньше, чтобы привлечь больше потребителей и успеть раньше конкурентов.
- Улучшенное обслуживание. Онлайн-магазины также соревнуются в предоставлении качественного обслуживания клиентов, включая быструю доставку, бесплатную доставку или дополнительные подарки и скидки для постоянных клиентов.
- Ограниченные предложения. Многие магазины предлагают ограниченные предложения - по времени или количеству товаров. Это создает чувство срочности и мотивирует клиентов совершить покупку в сжатые сроки.
Основные секреты и лайфхаки выгодных покупок в Черную пятницу
Черная пятница предлагает множество скидок и специальных предложений, привлекая миллионы покупателей со всего мира. Однако есть главные секреты и лайфхаки, которые помогут сделать выгодные покупки бытовой техники в дни распродаж:
- Нужно заранее определить, какие товары действительно нужны, исследовать рынок и сравнить цены в различных магазинах.
- После исследования определить, какие товары приоритетны. Например, если сломался холодильник, то приоритетом будет поиск скидок на эту технику.
- Создать бюджет, который можно потратить на Черную пятницу. Это поможет избежать необдуманных трат и соблюдать финансовую ответственность.
- Перед покупкой нужно удостовериться, что магазин надежен и имеет хорошую репутацию.
- Необходимо поискать онлайн-коды для скидок перед покупкой, зарегистрироваться в программах лояльности.
- Онлайн-покупки удобны, но в магазинах можно найти эксклюзивные предложения. Не стоит забывать, что на конечную цену товара может повлиять стоимость доставки. Важно помнить об этом и сравнивать итоговую стоимость с учетом этой опции.
- Иногда магазины начинают предлагать скидки задолго до Черной пятницы. Нужно быть готовым к ранним покупкам, чтобы не упустить выгодное предложение. Также нужно следить за изменением цен во времени – иногда они могут меняться даже в течение дня.
- Черная пятница может создать соблазн сделать импульсивные покупки из-за азарта и атмосферы скидок. Нужно помнить о своем бюджете и списке приоритетов, чтобы не потратиться на ненужные вещи.
- Следует проверить, какие гарантии и политику возврата предоставляет магазин. Важно знать, что делать, если товар окажется дефектным или не соответствует ожиданиям.
- Нужно поделиться своими находками и опытом с друзьями и семьей. Они могут дать дополнительные советы и рекомендации.
Сколько можно сэкономить при покупке бытовой техники
На товарах категории бытовой техники в Черную пятницу можно, действительно, сэкономить крупную сумму, зависящую от изначальной стоимости товара. Кроме того, это прекрасный шанс получить самые свежие модели и новинки по более выгодной стоимости, чем обычно. Анализ цен сектора показывает, что в Черную пятницу скидки на крупную бытовую технику устанавливаются в районе 10-40%, а на мелкую технику -20-60%.
Черная пятница на Holodilnik.ru
В онлайн-магазине бытовой техники Holodilnik.ru первая волна Черной пятницы была проведена с 27 октября по 6 ноября. Вторая волна скидок анонсирована с 17 по 27 ноября. Ожидаются скидки до 60%. В других магазинах могут быть иные сроки проведения акции.
Специалисты рекомендуют сравнивать цены на выбранные товары в различных магазинах и действовать оперативно, чтобы успеть на максимальные скидки и наличие на складе.
Вероятно, помимо распродажи в Черную пятницу будут другие выгодные предложения узкой направленности. Например, если необходимо купить сразу пять наименований бытовой техники, то могут найтись еще более выгодные предложения от брендов-производителей в одном стиле. Например, Holodilnik.ru ежедневно проводит акции и предоставляет скидки (до 40% на отдельные позиции) на различные товары, присылает предложения на электронную почту по подписке.
Holodilnik.ru - это онлайн-магазин бытовой техники, более 20 лет специализирующийся на продаже холодильников, морозильников, стиральных/посудомоечных/сушильных машин, варочных панелей и другой крупной и мелкой бытовой техники.
На сайте представлен широкий ассортимент продукции, а также товарные матрицы основных ведущих производителей бытовой техники - почти 100 тысяч товаров.
Holodilnik.ru является официальным дилером ведущих мировых производителей таких, как Beko (Бэко), Hotpoint (Хотпоинт), Indesit (Индэзит), Liebherr (Либхэр), Haier (Хаер), ATLANT (АТЛАНТ), Hyundai(Хендэ), Kuppersberg (Купперсберг) и другие.
Магазин официально сотрудничает только с проверенными производителями, гарантируя высокое качество и надежность продаваемой "белой" техники.
Доставка и сервис: магазин имеет развитую логистическую инфраструктуру, ежедневно осуществляет более 1,2 тысячи доставок по всей России и обеспечивает профессиональное обслуживание клиентов. Компания предоставляет покупателям индивидуальный подход, высокую экспертность консультантов и поддержку в решении любых спорных вопросов.
Информация о продавце:
ООО "ЭДИЛ-ИМПОРТ", ИНН: 7733510051, 140125 Московская область, г. Раменское, село Михайловская Слобода, ул. Промышленная, д. 1, стр. 1, этаж 1, помещение 105.
ООО "ЭДИЛ-ИМПОРТ", ИНН: 7733510051, 140125 Московская область, г. Раменское, село Михайловская Слобода, ул. Промышленная, д. 1, стр. 1, этаж 1, помещение 105.
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