https://ria.ru/20231116/chernaya_pyatnitsa-1909626918.html

Эксперты Holodilnik.ru назвали лайфхаки выгодных покупок в Черную пятницу

Эксперты Holodilnik.ru назвали лайфхаки выгодных покупок в Черную пятницу - РИА Новости, 16.11.2023

Эксперты Holodilnik.ru назвали лайфхаки выгодных покупок в Черную пятницу

Ежегодно в ноябре онлайн- и офлайн-магазины устраивают распродажи под брендом Черной пятницы, однако существует ряд правил, которые помогут покупателем не стать РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:30

2023-11-16T16:30

2023-11-16T16:41

онлайн-торговля

черная пятница

покупки

распродажа

технологии

общество

акции

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Ежегодно в ноябре онлайн- и офлайн-магазины устраивают распродажи под брендом Черной пятницы, однако существует ряд правил, которые помогут покупателем не стать жертвой маркетинга и приобрести товары по действительно выгодной цене, рассказали эксперты Holodilnik.ru.Черная Пятница: золотое время для онлайн-торговлиЧерная Пятница, исходя из своего названия, является важным моментом в году для онлайн-магазинов. В последние годы появилась тенденция устраивать распродажи не только в этот день, но и за неделю, а то и за месяц до заветной даты. В этот период потребители активно исследуют, сравнивают цены и совершают покупки, в поиске лучших предложений.Главные тенденции:Основные секреты и лайфхаки выгодных покупок в Черную пятницуЧерная пятница предлагает множество скидок и специальных предложений, привлекая миллионы покупателей со всего мира. Однако есть главные секреты и лайфхаки, которые помогут сделать выгодные покупки бытовой техники в дни распродаж:Сколько можно сэкономить при покупке бытовой техникиНа товарах категории бытовой техники в Черную пятницу можно, действительно, сэкономить крупную сумму, зависящую от изначальной стоимости товара. Кроме того, это прекрасный шанс получить самые свежие модели и новинки по более выгодной стоимости, чем обычно. Анализ цен сектора показывает, что в Черную пятницу скидки на крупную бытовую технику устанавливаются в районе 10-40%, а на мелкую технику -20-60%.Черная пятница на Holodilnik.ruВ онлайн-магазине бытовой техники Holodilnik.ru первая волна Черной пятницы была проведена с 27 октября по 6 ноября. Вторая волна скидок анонсирована с 17 по 27 ноября. Ожидаются скидки до 60%. В других магазинах могут быть иные сроки проведения акции.Специалисты рекомендуют сравнивать цены на выбранные товары в различных магазинах и действовать оперативно, чтобы успеть на максимальные скидки и наличие на складе.Вероятно, помимо распродажи в Черную пятницу будут другие выгодные предложения узкой направленности. Например, если необходимо купить сразу пять наименований бытовой техники, то могут найтись еще более выгодные предложения от брендов-производителей в одном стиле. Например, Holodilnik.ru ежедневно проводит акции и предоставляет скидки (до 40% на отдельные позиции) на различные товары, присылает предложения на электронную почту по подписке.Holodilnik.ru - это онлайн-магазин бытовой техники, более 20 лет специализирующийся на продаже холодильников, морозильников, стиральных/посудомоечных/сушильных машин, варочных панелей и другой крупной и мелкой бытовой техники.На сайте представлен широкий ассортимент продукции, а также товарные матрицы основных ведущих производителей бытовой техники - почти 100 тысяч товаров.Holodilnik.ru является официальным дилером ведущих мировых производителей таких, как Beko (Бэко), Hotpoint (Хотпоинт), Indesit (Индэзит), Liebherr (Либхэр), Haier (Хаер), ATLANT (АТЛАНТ), Hyundai(Хендэ), Kuppersberg (Купперсберг) и другие.Магазин официально сотрудничает только с проверенными производителями, гарантируя высокое качество и надежность продаваемой "белой" техники.Доставка и сервис: магазин имеет развитую логистическую инфраструктуру, ежедневно осуществляет более 1,2 тысячи доставок по всей России и обеспечивает профессиональное обслуживание клиентов. Компания предоставляет покупателям индивидуальный подход, высокую экспертность консультантов и поддержку в решении любых спорных вопросов.Информация о продавце:ООО "ЭДИЛ-ИМПОРТ", ИНН: 7733510051, 140125 Московская область, г. Раменское, село Михайловская Слобода, ул. Промышленная, д. 1, стр. 1, этаж 1, помещение 105.Реклама: ООО "ЭДИЛ-ИМПОРТ", erid: 4CQwVszH9pWuJsMAPgT

https://radiosputnik.ru/20231110/klimenko-1908784668.html

https://ria.ru/20231112/moshenniki-1908921453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

онлайн-торговля, черная пятница, покупки, распродажа, технологии, общество, акции