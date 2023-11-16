https://ria.ru/20231116/buryatiya-1909750807.html

В Бурятии участникам СВО будут бесплатно предоставлять земельные участки

В Бурятии участникам СВО будут бесплатно предоставлять земельные участки - РИА Новости, 16.11.2023

В Бурятии участникам СВО будут бесплатно предоставлять земельные участки

В Бурятии участникам специальной военной операции бесплатно будут предоставлять земельные участки в собственность, сообщили в пресс-службе Народного хурала... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:09

2023-11-16T09:09

2023-11-16T09:09

надежные люди

вооруженные силы рф

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 16 ноя – РИА Новости. В Бурятии участникам специальной военной операции бесплатно будут предоставлять земельные участки в собственность, сообщили в пресс-службе Народного хурала республики. "В Бурятии появилась еще одна мера социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Депутаты поддержали законопроект, предусматривающий такую меру поддержки участников СВО, как бесплатное предоставление им в собственность земельных участков", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники СВО имеют право на однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, занятых принадлежащими им жилыми домами, а также земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду указанным лицам по истечении 3 лет с момента заключения такого договора. Также законом определены и права членов семей погибшего участника СВО. В Бурятии действуют региональные меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, такие как освобождение от уплаты транспортного налога на два года на одно транспортное средство, внеочередное устройство детей в детский сад, освобождение от уплаты аренды республиканского имущества, сокращение на один час рабочего дня супругам участников спецоперации при наличии детей дошкольного возраста и другие.

https://ria.ru/20231031/pomosch-1906443388.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, республика бурятия