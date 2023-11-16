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В Бурятии участникам СВО будут бесплатно предоставлять земельные участки - РИА Новости, 16.11.2023
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09:09 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/buryatiya-1909750807.html
В Бурятии участникам СВО будут бесплатно предоставлять земельные участки
В Бурятии участникам СВО будут бесплатно предоставлять земельные участки - РИА Новости, 16.11.2023
В Бурятии участникам СВО будут бесплатно предоставлять земельные участки
В Бурятии участникам специальной военной операции бесплатно будут предоставлять земельные участки в собственность, сообщили в пресс-службе Народного хурала... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:09
2023-11-16T09:09
надежные люди
вооруженные силы рф
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 16 ноя – РИА Новости. В Бурятии участникам специальной военной операции бесплатно будут предоставлять земельные участки в собственность, сообщили в пресс-службе Народного хурала республики. "В Бурятии появилась еще одна мера социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Депутаты поддержали законопроект, предусматривающий такую меру поддержки участников СВО, как бесплатное предоставление им в собственность земельных участков", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники СВО имеют право на однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, занятых принадлежащими им жилыми домами, а также земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду указанным лицам по истечении 3 лет с момента заключения такого договора. Также законом определены и права членов семей погибшего участника СВО. В Бурятии действуют региональные меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, такие как освобождение от уплаты транспортного налога на два года на одно транспортное средство, внеочередное устройство детей в детский сад, освобождение от уплаты аренды республиканского имущества, сокращение на один час рабочего дня супругам участников спецоперации при наличии детей дошкольного возраста и другие.
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республика бурятия
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вооруженные силы рф, республика бурятия
Надежные люди, Вооруженные силы РФ, Республика Бурятия

В Бурятии участникам СВО будут бесплатно предоставлять земельные участки

© Фото : Народный Хурал Республики БурятияЗемельные участки будут бесплатно предоставлять участникам СВО в Бурятии
Земельные участки будут бесплатно предоставлять участникам СВО в Бурятии - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Народный Хурал Республики Бурятия
Земельные участки будут бесплатно предоставлять участникам СВО в Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 16 ноя – РИА Новости. В Бурятии участникам специальной военной операции бесплатно будут предоставлять земельные участки в собственность, сообщили в пресс-службе Народного хурала республики.
«
"В Бурятии появилась еще одна мера социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Депутаты поддержали законопроект, предусматривающий такую меру поддержки участников СВО, как бесплатное предоставление им в собственность земельных участков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники СВО имеют право на однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, занятых принадлежащими им жилыми домами, а также земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду указанным лицам по истечении 3 лет с момента заключения такого договора. Также законом определены и права членов семей погибшего участника СВО.
В Бурятии действуют региональные меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, такие как освобождение от уплаты транспортного налога на два года на одно транспортное средство, внеочередное устройство детей в детский сад, освобождение от уплаты аренды республиканского имущества, сокращение на один час рабочего дня супругам участников спецоперации при наличии детей дошкольного возраста и другие.
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Надежные людиВооруженные силы РФРеспублика Бурятия
 
 
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