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Рябков обсудил с чиновниками из ОАЭ вопросы подключения к работе БРИКС - РИА Новости, 16.11.2023
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16:18 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/briks-1909869777.html
Рябков обсудил с чиновниками из ОАЭ вопросы подключения к работе БРИКС
Рябков обсудил с чиновниками из ОАЭ вопросы подключения к работе БРИКС - РИА Новости, 16.11.2023
Рябков обсудил с чиновниками из ОАЭ вопросы подключения к работе БРИКС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе рабочей поездки в Абу-Даби обсудил с государственным министром Ахмедом Аль-Саегом и заместителем министра иностранных дел... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:18
2023-11-16T16:18
россия
оаэ
брикс
сергей рябков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе рабочей поездки в Абу-Даби обсудил с государственным министром Ахмедом Аль-Саегом и заместителем министра иностранных дел ОАЭ Саидом Аль-Хаджери вопросы подключения ближневосточной страны к работе БРИКС в контексте предстоящего расширения объединения 1 января 2024 года, сообщили в МИД России. "В ходе обстоятельных двусторонних консультаций с государственным министром Ахмедом Аль-Саегом и заместителем министра иностранных дел Саидом Аль-Хаджери предметно обсуждены вопросы подключения ОАЭ к работе БРИКС в контексте предстоящего 1 января 2024 года расширения объединения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства. В МИД России добавили, что эмиратская сторона была проинформирована о планах предстоящего председательства РФ, отметили, что одной из задач будет интеграция новых участников в механизмы партнерства.
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россия, оаэ, брикс, сергей рябков
Россия, ОАЭ, БРИКС, Сергей Рябков
Рябков обсудил с чиновниками из ОАЭ вопросы подключения к работе БРИКС

Рябков обсудил с госминистром и замглавы МИД ОАЭ вопросы подключения к БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе рабочей поездки в Абу-Даби обсудил с государственным министром Ахмедом Аль-Саегом и заместителем министра иностранных дел ОАЭ Саидом Аль-Хаджери вопросы подключения ближневосточной страны к работе БРИКС в контексте предстоящего расширения объединения 1 января 2024 года, сообщили в МИД России.
"В ходе обстоятельных двусторонних консультаций с государственным министром Ахмедом Аль-Саегом и заместителем министра иностранных дел Саидом Аль-Хаджери предметно обсуждены вопросы подключения ОАЭ к работе БРИКС в контексте предстоящего 1 января 2024 года расширения объединения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД России добавили, что эмиратская сторона была проинформирована о планах предстоящего председательства РФ, отметили, что одной из задач будет интеграция новых участников в механизмы партнерства.
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БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
РоссияОАЭБРИКССергей Рябков
 
 
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