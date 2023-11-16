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Лавров поддержал желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС

Лавров поддержал желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 16.11.2023

Лавров поддержал желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС

Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением, заявил в... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:31

2023-11-16T15:31

2023-11-16T15:31

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брикс

венесуэла

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы приветствуем интерес Венесуэлы к присоединению к БРИКС. С первого января будущего года Россия будет председательствовать в этом объединении. Конечно же, мы будем поддерживать желание наших друзей сотрудничать и активно взаимодействовать с этим объединением", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Иваном Хиль Пинто.

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в мире, россия, сергей лавров, брикс, венесуэла