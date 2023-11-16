https://ria.ru/20231116/briks-1909854762.html
Лавров поддержал желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Лавров поддержал желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 16.11.2023
Лавров поддержал желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением, заявил в... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:31
2023-11-16T15:31
2023-11-16T15:31
в мире
россия
сергей лавров
брикс
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы приветствуем интерес Венесуэлы к присоединению к БРИКС. С первого января будущего года Россия будет председательствовать в этом объединении. Конечно же, мы будем поддерживать желание наших друзей сотрудничать и активно взаимодействовать с этим объединением", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Иваном Хиль Пинто.
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:27:2658:2021_1920x0_80_0_0_7a29ae985c718c477446607c89b7be58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, брикс, венесуэла
В мире, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, Венесуэла
Лавров поддержал желание Венесуэлы присоединиться к БРИКС
Лавров: Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС