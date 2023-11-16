https://ria.ru/20231116/biznes-1909861062.html

Власти МО направят 18 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в 2024 году

Власти МО направят 18 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2023

Власти МО направят 18 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в 2024 году

Около 18 миллиардов рублей направят на финансирование государственной программы "Предпринимательство Подмосковья" согласно проекту бюджета Московской области на РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:53

2023-11-16T15:53

2023-11-16T15:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Около 18 миллиардов рублей направят на финансирование государственной программы "Предпринимательство Подмосковья" согласно проекту бюджета Московской области на 2024 год. Об этом сообщил телеканал “360”.Как заявили в министерстве экономики и финансов региона, пять миллиардов рублей выделят на поддержку бизнесменов, реализующих проекты в сфере импортозамещения. Еще шесть миллиардов направят на развитие индустриальных парков и особых экономических зон.Кроме того, согласно проекту бюджета четыре миллиарда планируется выделить на поддержку сельскохозяйственной отрасли.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)