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Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов
Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов - РИА Новости, 16.11.2023
Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе поручил усиливать антитеррористическую... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:32
2023-11-16T13:32
2023-11-16T13:32
безопасность
россия
николай патрушев
совет безопасности оон
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе поручил усиливать антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов. "Учитывая риски и угрозы биологической безопасности, прошу руководителей субъектов Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти обеспечить прежде всего антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов", - подчеркнул он. По оценке Патрушева, "для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки важно своевременно профилактировать возникновение новых инфекций, свести к минимуму их проникновение на территорию России, установить таким образом "санитарный щит". "Следует развивать систему мониторинга биологических рисков, предупреждения и устранения биологических угроз, нейтрализации последствий их применения; обеспечить в регионах работу необходимого количества постов радиационного и химического наблюдения объектов гражданской обороны; расширить производство отечественных вакцин и лекарств против инфекций", - перечислил он и другие задачи. Секретарь Совбеза РФ указал, что необходимо "повысить охват населения, включая мигрантов и беженцев, вакцинацией и ревакцинацией, обеспечить санитарную обработку мест массового пребывания людей; привести скотомогильники, в первую очередь сибиреязвенные, в надлежащее санитарное состояние". Патрушев также потребовал усилить биологическую защищенность объектов животноводства; организовать санитарно-просветительскую работу и улучшать санитарную грамотность населения.
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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru.
2023-11-16T13:32
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РИА Новости
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безопасность, россия, николай патрушев, совет безопасности оон
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Совет Безопасности ООН
Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов
Патрушев поручил усилить антитеррористическую защищенность биоопасных объектов
ВОРОНЕЖ, 16 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе поручил усиливать антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов.
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"Учитывая риски и угрозы биологической безопасности, прошу руководителей субъектов Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти обеспечить прежде всего антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов", - подчеркнул он.
По оценке Патрушева, "для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки важно своевременно профилактировать возникновение новых инфекций, свести к минимуму их проникновение на территорию России, установить таким образом "санитарный щит".
"Следует развивать систему мониторинга биологических рисков, предупреждения и устранения биологических угроз, нейтрализации последствий их применения; обеспечить в регионах работу необходимого количества постов радиационного и химического наблюдения объектов гражданской обороны; расширить производство отечественных вакцин и лекарств против инфекций", - перечислил он и другие задачи.
Секретарь Совбеза РФ указал, что необходимо "повысить охват населения, включая мигрантов и беженцев, вакцинацией и ревакцинацией, обеспечить санитарную обработку мест массового пребывания людей; привести скотомогильники, в первую очередь сибиреязвенные, в надлежащее санитарное состояние".
Патрушев также потребовал усилить биологическую защищенность объектов животноводства; организовать санитарно-просветительскую работу и улучшать санитарную грамотность населения.