https://ria.ru/20231116/biozaschita-1909816354.html

Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов

Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов - РИА Новости, 16.11.2023

Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе поручил усиливать антитеррористическую... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:32

2023-11-16T13:32

2023-11-16T13:32

безопасность

россия

николай патрушев

совет безопасности оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753144356_0:59:3073:1787_1920x0_80_0_0_1b782069bac47ba10e1b0cb0758c4e5f.jpg

ВОРОНЕЖ, 16 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе поручил усиливать антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов. "Учитывая риски и угрозы биологической безопасности, прошу руководителей субъектов Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти обеспечить прежде всего антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов", - подчеркнул он. По оценке Патрушева, "для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки важно своевременно профилактировать возникновение новых инфекций, свести к минимуму их проникновение на территорию России, установить таким образом "санитарный щит". "Следует развивать систему мониторинга биологических рисков, предупреждения и устранения биологических угроз, нейтрализации последствий их применения; обеспечить в регионах работу необходимого количества постов радиационного и химического наблюдения объектов гражданской обороны; расширить производство отечественных вакцин и лекарств против инфекций", - перечислил он и другие задачи. Секретарь Совбеза РФ указал, что необходимо "повысить охват населения, включая мигрантов и беженцев, вакцинацией и ревакцинацией, обеспечить санитарную обработку мест массового пребывания людей; привести скотомогильники, в первую очередь сибиреязвенные, в надлежащее санитарное состояние". Патрушев также потребовал усилить биологическую защищенность объектов животноводства; организовать санитарно-просветительскую работу и улучшать санитарную грамотность населения.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2023-11-16T13:32 true PT2M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, николай патрушев, совет безопасности оон