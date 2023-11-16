https://ria.ru/20231116/biblioteka-1909945732.html

На Ямале создадут первую военную библиотеку

На Ямале создадут первую военную библиотеку - РИА Новости, 16.11.2023

На Ямале создадут первую военную библиотеку

Первая на Ямале военная библиотека откроется в пуровском Центре патриотического воспитания, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:01

2023-11-16T20:01

2023-11-16T20:01

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

россия

сергей аксенов (политик)

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 16 ноя - РИА Новости. Первая на Ямале военная библиотека откроется в пуровском Центре патриотического воспитания, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "В Год знаний в пуровском Центре патриотического воспитания создают первую на Ямале военную библиотеку. Книжный фонд пополнит литература военно-патриотической и военно-исторической направленности. Сейчас специалисты разрабатывают дизайн будущей библиотеки. В планах — сделать современное и многофункциональное пространство", — говорится в сообщении. В новой библиотеке обустроят удобную зону для чтения, локацию для патриотических мероприятий. "Для пополнения фонда будущей библиотеки используем разные методы. Часть закупаем, подключая предпринимателей и неравнодушных жителей. Многие делятся полезной литературой, понимая значимость и важность патриотического воспитания детей и молодежи", — приводятся в сообщении слова начальника управления молодежной политики администрации Пуровского района Сергея Аксенова. Одну из первых книг на открытии Центра патриотического воспитания вручил Герой России, российский танкист Сергей Мыльников. В издании собрана информация о подвигах Героев России, проживающих на территории Уральского федерального округа. Сейчас в библиотечном фонде — более 50 экземпляров уникальной литературы о военном деле. "Центр патриотического воспитания с первых дней открытия стал главной площадкой, где пуровчане развивают командный дух, чувство ответственности, улучшают физическую подготовку, а также знакомятся с азами военного дела, изучают историю страны, готовятся к поисковым экспедициям. Создаваемая здесь библиотека не только расширит кругозор и даст новые знания детям и молодежи — изучая литературу, они смогут учиться на героических примерах российских солдат", — цитирует пресс-служба главу Пуровского района Антона Колодина. В библиотеке, помимо тематических изданий, представят широкий выбор специализированной литературы, справочных материалов, учебных пособий и научных статей, которые помогут развить профессиональные навыки в военном деле. На полках появятся и периодические издания — военные журналы, уточняют власти.

https://ria.ru/20231114/gubernatorskaya_elka-1909371263.html

https://ria.ru/20231109/bolshaya_peremena-1908423031.html

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ямал, россия, сергей аксенов (политик), ямало-ненецкий автономный округ (янао)