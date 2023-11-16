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База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ
База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ - РИА Новости, 16.11.2023
База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ
Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T00:12
2023-11-16T00:12
2023-11-16T00:12
в мире
сирия
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 15 ноя - РИА Новости. Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. "Американская база на месторождении нефти "Омар" на востоке Дейр-эз-Зора обстреляна несколькими ракетами", - заявили источники телеканала. Источники отметили, что на территории базы вспыхнул пожар. Они также добавили, что через несколько минут после обстрела американская военная авиация начала кружить в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20231115/siriya-1909702797.html
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в мире, сирия, ближний восток, дейр-эз-зор (мухафаза), вооруженные силы сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Сирия, Ближний Восток, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Вооруженные силы США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ
Al Mayadeen: базу США на месторождении нефти на востоке Сирии обстреляли