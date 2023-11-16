https://ria.ru/20231116/baza-1909713378.html

База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ

База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ - РИА Новости, 16.11.2023

База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ

Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T00:12

2023-11-16T00:12

2023-11-16T00:12

в мире

сирия

ближний восток

дейр-эз-зор (мухафаза)

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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КАИР, 15 ноя - РИА Новости. Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. "Американская база на месторождении нефти "Омар" на востоке Дейр-эз-Зора обстреляна несколькими ракетами", - заявили источники телеканала. Источники отметили, что на территории базы вспыхнул пожар. Они также добавили, что через несколько минут после обстрела американская военная авиация начала кружить в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке с 17 октября 55 раз подвергались обстрелам, в которых 59 военных получили ранения. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231115/siriya-1909702797.html

сирия

ближний восток

дейр-эз-зор (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, ближний восток, дейр-эз-зор (мухафаза), вооруженные силы сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша