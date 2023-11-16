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Эксперт объяснил, зачем Байдену нужны встречи с представителями Китая - РИА Новости, 16.11.2023
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11:30 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/bayden-1909785250.html
Эксперт объяснил, зачем Байдену нужны встречи с представителями Китая
Эксперт объяснил, зачем Байдену нужны встречи с представителями Китая - РИА Новости, 16.11.2023
Эксперт объяснил, зачем Байдену нужны встречи с представителями Китая
Американский президент Джо Байден, стремясь возобновить взаимодействие между военными США и КНР, хочет выглядеть "миротворцем" в глазах избирателей на старте... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:30
2023-11-16T11:30
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
джо байден
алексей мартынов (политолог)
си цзиньпин
саммит атэс
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Американский президент Джо Байден, стремясь возобновить взаимодействие между военными США и КНР, хочет выглядеть "миротворцем" в глазах избирателей на старте предвыборной кампании, так как на внутренней повестке "въезжать" не получается, заявил в четверг РИА Новости международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ранее президент США Джо Байден сообщил по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС, что США возобновляют контакты с КНР по военной линии. &quot;Байден хочет выглядеть миротворцем в глазах собственных избирателей на старте предвыборной кампании. У Байдена и его команды не получается въезжать в нее на внутренней повестке: там и безработица, и глубокий раскол общества, и цены растут. Соответственно, они не видят другого варианта, кроме как въезжать в кампанию на внешней повестке&quot;, - сказал Мартынов.Эксперт отметил, что взаимодействие США и Китая - один из тех вопросов внешней политики Вашингтона, который "резонирует в восприятии американского избирателя". "Была попытка сделать из украинской химеры значимую тему для американского избирателя, но это явно не удалось. Определенных успехов они добились, но нет того эффекта как от разморозки палестино-израильского конфликта, который они и спровоцировали. Соответственно, Китай и Ближний Восток - это те темы, на которых Байден будет въезжать в избирательную кампанию", - указал он. По мнению Мартынова, в планах Байдена - продемонстрировать себя в качестве мудрого лидера, который в силу своего возраста и опыта может умиротворить и конфликт вокруг Тайваня, и целые регионы. "Но для того, чтобы умиротворить конфликт, его сначала нужно поджечь - голливудская логика", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что в свете последних действий США возникает много вопросов относительно того, будет ли Вашингтон выполнять договоренности в военном взаимодействии с Пекином. "Китай с готовностью пошел на возобновление контактов. Пекин никогда не хотел ни с кем воевать. Да, у него приличная армия, но Китай про то, чтобы торговать, а не воевать", - заключил Мартынов. Переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско стали давно ожидаемой встречей лидеров двух стран и первой в 2023 году. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном практически были сведены к нулю. Кризис в отношениях настал после визита на Тайвань, вопреки протестам КНР, тогдашней спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Проблемы усугубились после обнаружения в воздушном пространстве США китайского аэростата, который Вашингтон счел разведывательным. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран.
https://ria.ru/20231115/kitay-ssha-1909470813.html
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китай
сша
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, алексей мартынов (политолог), си цзиньпин, саммит атэс
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Алексей Мартынов (политолог), Си Цзиньпин, Саммит АТЭС
Эксперт объяснил, зачем Байдену нужны встречи с представителями Китая

Мартынов: Байден ведет переговоры с КНР для хорошей картинки перед выборами

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Американский президент Джо Байден, стремясь возобновить взаимодействие между военными США и КНР, хочет выглядеть "миротворцем" в глазах избирателей на старте предвыборной кампании, так как на внутренней повестке "въезжать" не получается, заявил в четверг РИА Новости международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее президент США Джо Байден сообщил по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС, что США возобновляют контакты с КНР по военной линии.
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"Байден хочет выглядеть миротворцем в глазах собственных избирателей на старте предвыборной кампании. У Байдена и его команды не получается въезжать в нее на внутренней повестке: там и безработица, и глубокий раскол общества, и цены растут. Соответственно, они не видят другого варианта, кроме как въезжать в кампанию на внешней повестке", - сказал Мартынов.

Эксперт отметил, что взаимодействие США и Китая - один из тех вопросов внешней политики Вашингтона, который "резонирует в восприятии американского избирателя".
"Была попытка сделать из украинской химеры значимую тему для американского избирателя, но это явно не удалось. Определенных успехов они добились, но нет того эффекта как от разморозки палестино-израильского конфликта, который они и спровоцировали. Соответственно, Китай и Ближний Восток - это те темы, на которых Байден будет въезжать в избирательную кампанию", - указал он.
По мнению Мартынова, в планах Байдена - продемонстрировать себя в качестве мудрого лидера, который в силу своего возраста и опыта может умиротворить и конфликт вокруг Тайваня, и целые регионы. "Но для того, чтобы умиротворить конфликт, его сначала нужно поджечь - голливудская логика", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что в свете последних действий США возникает много вопросов относительно того, будет ли Вашингтон выполнять договоренности в военном взаимодействии с Пекином.
"Китай с готовностью пошел на возобновление контактов. Пекин никогда не хотел ни с кем воевать. Да, у него приличная армия, но Китай про то, чтобы торговать, а не воевать", - заключил Мартынов.
Переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско стали давно ожидаемой встречей лидеров двух стран и первой в 2023 году. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном практически были сведены к нулю. Кризис в отношениях настал после визита на Тайвань, вопреки протестам КНР, тогдашней спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Проблемы усугубились после обнаружения в воздушном пространстве США китайского аэростата, который Вашингтон счел разведывательным. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран.
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