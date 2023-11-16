https://ria.ru/20231116/bali-1909832034.html

На Бали сотрудники аэропорта продавали туристам бесплатную услугу

На Бали сотрудники аэропорта продавали туристам бесплатную услугу - РИА Новости, 16.11.2023

На Бали сотрудники аэропорта продавали туристам бесплатную услугу

Прокуратура индонезийского острова Бали задержала сотрудников иммиграционной службы, которые подозреваются в вымогательстве у туристов платы за изначально... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T14:26

2023-11-16T14:26

2023-11-16T14:26

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Прокуратура индонезийского острова Бали задержала сотрудников иммиграционной службы, которые подозреваются в вымогательстве у туристов платы за изначально бесплатную услугу ускоренного прохождения иммиграционных процедур в международном аэропорту Денпасара, передает индонезийское агентство ANTARA. "Все началось с того, что о неправомерном использовании "ускоренного оформления" сообщила общественность. Это приоритетная услуга иммиграционной службы в международном аэропорту Денпасара, призванная облегчить иммиграционные услуги за границей для пожилых людей, детей, беременных женщин и рабочих-мигрантов", - заявил помощник по особым преступлениям прокуратуры Бали Деди Курниаван. По его словам, услуга "ускоренного оформления" бесплатна. Однако пятеро задержанных сотрудников аэропорта "злоупотребили благородными целями иммиграционного управления, потребовав денег у иностранцев, воспользовавшихся ускоренным оформлением". По данным издания, специально для иностранцев сборы установлены по "фантастической" ставке от 100 до 250 тысяч индонезийских рупий на человека (от семи до 13 долларов). "Помимо ущерба имиджу Индонезии на фоне усилий правительства по улучшению инвестиционного климата в стране, неправомерная практика в аэропорту Денпасара, безусловно, может нанести ущерб общественным начинаниям, связанным с принципами справедливых возможностей", - подытожил Курниаван.

https://ria.ru/20231107/bali-1907911135.html

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