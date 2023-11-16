В Приморье госпитализировали пять детей из попавшего в ДТП автобуса
Пять детей из опрокинувшегося в Приморье школьного автобуса госпитализировали
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Пятерых из восьми детей, пострадавших при опрокидывании школьного автобуса в Приморье, после обследования оставили в больнице, троих отправили на амбулаторное лечение, сообщает краевой Минздрав в Telegram-канале.
В четверг утром школьный автобус, шедший по маршруту "Вольно-Надеждинское - Ключевое - поселок Рыбачий - Школа №1" с 14 детьми, опрокинулся в кювет, съехав со скользкой дороги. По данным минздрава региона, травмы получили восемь детей. Водитель не пострадал. Прокуратура и полиция проводят проверки. СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Врачи сообщали, что трех пострадавших детей отправили на амбулаторное лечение, одного госпитализировали, остальных еще обследуют.
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"Травмы получили восемь детей, их госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу №2. После проведенного обследования трех пассажиров отправили на амбулаторное лечение, остальные ребята останутся в больнице под присмотром врачей", - говорится в сообщении.
Краевое УМВД отмечает, что 66-летний водитель автобуса Fiat при прохождении спуска с гололедным накатом потерял управление. В момент ДТП в транспорте кроме него и детей находилась также сопровождающая.
"Автобус принадлежит средней общеобразовательной школе №1 села Вольно-Надеждинское, соответствующая документация в наличии, тип шин - зимние. Стаж вождения мужчины, управлявшего автобусом, 37 лет. Ранее его не привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения", - добавляет полиция.