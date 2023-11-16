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В Приморье госпитализировали пять детей из попавшего в ДТП автобуса - РИА Новости, 16.11.2023
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12:22 16.11.2023
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В Приморье госпитализировали пять детей из попавшего в ДТП автобуса
В Приморье госпитализировали пять детей из попавшего в ДТП автобуса - РИА Новости, 16.11.2023
В Приморье госпитализировали пять детей из попавшего в ДТП автобуса
Пятерых из восьми детей, пострадавших при опрокидывании школьного автобуса в Приморье, после обследования оставили в больнице, троих отправили на амбулаторное... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:22
2023-11-16T12:22
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Пятерых из восьми детей, пострадавших при опрокидывании школьного автобуса в Приморье, после обследования оставили в больнице, троих отправили на амбулаторное лечение, сообщает краевой Минздрав в Telegram-канале. В четверг утром школьный автобус, шедший по маршруту "Вольно-Надеждинское - Ключевое - поселок Рыбачий - Школа №1" с 14 детьми, опрокинулся в кювет, съехав со скользкой дороги. По данным минздрава региона, травмы получили восемь детей. Водитель не пострадал. Прокуратура и полиция проводят проверки. СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Врачи сообщали, что трех пострадавших детей отправили на амбулаторное лечение, одного госпитализировали, остальных еще обследуют. "Травмы получили восемь детей, их госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу №2. После проведенного обследования трех пассажиров отправили на амбулаторное лечение, остальные ребята останутся в больнице под присмотром врачей", - говорится в сообщении. Краевое УМВД отмечает, что 66-летний водитель автобуса Fiat при прохождении спуска с гололедным накатом потерял управление. В момент ДТП в транспорте кроме него и детей находилась также сопровождающая. "Автобус принадлежит средней общеобразовательной школе №1 села Вольно-Надеждинское, соответствующая документация в наличии, тип шин - зимние. Стаж вождения мужчины, управлявшего автобусом, 37 лет. Ранее его не привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения", - добавляет полиция.
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приморский край
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происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье госпитализировали пять детей из попавшего в ДТП автобуса

Пять детей из опрокинувшегося в Приморье школьного автобуса госпитализировали

© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краюНа месте ДТП с участием школьного автобуса в Приморье
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : СУ СК РФ по Приморскому краю
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Пятерых из восьми детей, пострадавших при опрокидывании школьного автобуса в Приморье, после обследования оставили в больнице, троих отправили на амбулаторное лечение, сообщает краевой Минздрав в Telegram-канале.
В четверг утром школьный автобус, шедший по маршруту "Вольно-Надеждинское - Ключевое - поселок Рыбачий - Школа №1" с 14 детьми, опрокинулся в кювет, съехав со скользкой дороги. По данным минздрава региона, травмы получили восемь детей. Водитель не пострадал. Прокуратура и полиция проводят проверки. СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Врачи сообщали, что трех пострадавших детей отправили на амбулаторное лечение, одного госпитализировали, остальных еще обследуют.
«
"Травмы получили восемь детей, их госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу №2. После проведенного обследования трех пассажиров отправили на амбулаторное лечение, остальные ребята останутся в больнице под присмотром врачей", - говорится в сообщении.
Краевое УМВД отмечает, что 66-летний водитель автобуса Fiat при прохождении спуска с гололедным накатом потерял управление. В момент ДТП в транспорте кроме него и детей находилась также сопровождающая.
"Автобус принадлежит средней общеобразовательной школе №1 села Вольно-Надеждинское, соответствующая документация в наличии, тип шин - зимние. Стаж вождения мужчины, управлявшего автобусом, 37 лет. Ранее его не привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения", - добавляет полиция.
На месте ДТП с участием школьного автобуса на территории Кызылского района, республика Тыва - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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14 апреля, 18:22
 
ПроисшествияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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