https://ria.ru/20231116/avtobus-1909796395.html

В Приморье госпитализировали пять детей из попавшего в ДТП автобуса

В Приморье госпитализировали пять детей из попавшего в ДТП автобуса - РИА Новости, 16.11.2023

В Приморье госпитализировали пять детей из попавшего в ДТП автобуса

Пятерых из восьми детей, пострадавших при опрокидывании школьного автобуса в Приморье, после обследования оставили в больнице, троих отправили на амбулаторное... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:22

2023-11-16T12:22

2023-11-16T12:22

происшествия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909789368_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_1352c91d002bcc4b45bee70821a9de72.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Пятерых из восьми детей, пострадавших при опрокидывании школьного автобуса в Приморье, после обследования оставили в больнице, троих отправили на амбулаторное лечение, сообщает краевой Минздрав в Telegram-канале. В четверг утром школьный автобус, шедший по маршруту "Вольно-Надеждинское - Ключевое - поселок Рыбачий - Школа №1" с 14 детьми, опрокинулся в кювет, съехав со скользкой дороги. По данным минздрава региона, травмы получили восемь детей. Водитель не пострадал. Прокуратура и полиция проводят проверки. СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Врачи сообщали, что трех пострадавших детей отправили на амбулаторное лечение, одного госпитализировали, остальных еще обследуют. "Травмы получили восемь детей, их госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу №2. После проведенного обследования трех пассажиров отправили на амбулаторное лечение, остальные ребята останутся в больнице под присмотром врачей", - говорится в сообщении. Краевое УМВД отмечает, что 66-летний водитель автобуса Fiat при прохождении спуска с гололедным накатом потерял управление. В момент ДТП в транспорте кроме него и детей находилась также сопровождающая. "Автобус принадлежит средней общеобразовательной школе №1 села Вольно-Надеждинское, соответствующая документация в наличии, тип шин - зимние. Стаж вождения мужчины, управлявшего автобусом, 37 лет. Ранее его не привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения", - добавляет полиция.

https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)