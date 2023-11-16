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Запад провоцирует гонку вооружений в АТР, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 16.11.2023
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10:20 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/atr-1909764238.html
Запад провоцирует гонку вооружений в АТР, заявили в Минобороны России
Запад провоцирует гонку вооружений в АТР, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 16.11.2023
Запад провоцирует гонку вооружений в АТР, заявили в Минобороны России
Североатлантический альянс активно пытается разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе свои силы и инфраструктуру, а пять входящих в НАТО стран провоцируют... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:20
2023-11-16T10:20
александр фомин
франция
германия
нато
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ДЖАКАРТА, 16 ноя - РИА Новости. Североатлантический альянс активно пытается разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе свои силы и инфраструктуру, а пять входящих в НАТО стран провоцируют здесь гонку вооружений, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. "В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Под предлогом неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы и инфраструктуру", - сказал Фомин, выступая на 10-м заседании "СМОА плюс", которое проходит в Джакарте. По его словам, "деятельность Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Италии" "способствует милитаризации региона и провоцирует гонку вооружений". "Данные страны расширяют присутствие здесь своих военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений. В ходе маневров отрабатываются сценарии сдерживания и противодействия. При этом реальных военных угроз для безопасности данных европейских государств нет", - констатировал замминистра обороны РФ. Он также подчеркнул, что "набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона". "Подобные американские лаборатории на Украине функционировали при содействии тех государств Европы, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам "АСЕАН плюс", - сказал Фомин. "Отмечаем попытки Вашингтона и их союзников использовать проблематику изменения климата и чрезвычайных ситуаций для проведения так называемых гуманитарных интервенций", - подытожил замглавы российского военного ведомства. "СМОА плюс" – механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран АСЕАН и государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.
https://ria.ru/20231002/ssha-1899822941.html
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александр фомин, франция, германия, нато, в мире, атр
Александр Фомин, Франция, Германия, НАТО, В мире, АТР
Запад провоцирует гонку вооружений в АТР, заявили в Минобороны России

МО РФ: Британия, Франция, ФРГ, Нидерланды и Италия провоцируют милитаризацию АТР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Минобороны России в Москве
Флаг на здании Минобороны России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Минобороны России в Москве. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 16 ноя - РИА Новости. Североатлантический альянс активно пытается разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе свои силы и инфраструктуру, а пять входящих в НАТО стран провоцируют здесь гонку вооружений, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Под предлогом неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы и инфраструктуру", - сказал Фомин, выступая на 10-м заседании "СМОА плюс", которое проходит в Джакарте.
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По его словам, "деятельность Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Италии" "способствует милитаризации региона и провоцирует гонку вооружений".
«
"Данные страны расширяют присутствие здесь своих военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений. В ходе маневров отрабатываются сценарии сдерживания и противодействия. При этом реальных военных угроз для безопасности данных европейских государств нет", - констатировал замминистра обороны РФ.
Он также подчеркнул, что "набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона".
"Подобные американские лаборатории на Украине функционировали при содействии тех государств Европы, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам "АСЕАН плюс", - сказал Фомин.
"Отмечаем попытки Вашингтона и их союзников использовать проблематику изменения климата и чрезвычайных ситуаций для проведения так называемых гуманитарных интервенций", - подытожил замглавы российского военного ведомства.
"СМОА плюс" – механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран АСЕАН и государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.
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Александр ФоминФранцияГерманияНАТОВ миреАТР
 
 
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