Запад провоцирует гонку вооружений в АТР, заявили в Минобороны России
МО РФ: Британия, Франция, ФРГ, Нидерланды и Италия провоцируют милитаризацию АТР
Флаг на здании Минобороны России в Москве. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 16 ноя - РИА Новости. Североатлантический альянс активно пытается разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе свои силы и инфраструктуру, а пять входящих в НАТО стран провоцируют здесь гонку вооружений, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Под предлогом неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы и инфраструктуру", - сказал Фомин, выступая на 10-м заседании "СМОА плюс", которое проходит в Джакарте.
По его словам, "деятельность Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Италии" "способствует милитаризации региона и провоцирует гонку вооружений".
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"Данные страны расширяют присутствие здесь своих военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений. В ходе маневров отрабатываются сценарии сдерживания и противодействия. При этом реальных военных угроз для безопасности данных европейских государств нет", - констатировал замминистра обороны РФ.
Он также подчеркнул, что "набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона".
"Отмечаем попытки Вашингтона и их союзников использовать проблематику изменения климата и чрезвычайных ситуаций для проведения так называемых гуманитарных интервенций", - подытожил замглавы российского военного ведомства.
"СМОА плюс" – механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран АСЕАН и государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.