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Губернатор сообщил подробности об обрушении жилого дома в Астрахани
Губернатор сообщил подробности об обрушении жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 16.11.2023
Губернатор сообщил подробности об обрушении жилого дома в Астрахани
Аварийно-спасательный центр Астрахани и спасатели МЧС приступили к разбору завала после обрушения части дома, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:23
2023-11-16T18:23
2023-11-16T18:36
происшествия
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь бабушкин
астрахань
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обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Аварийно-спасательный центр Астрахани и спасатели МЧС приступили к разбору завала после обрушения части дома, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале."Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала", - написал он.Ранее МЧС сообщило, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань, Кировский район, площадь Вокзальная, 1А. Позже произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома."Для жителей дома организовано три ПВР на базе 32, 36 и 4 школы. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой", - говорится в сообщении губернатора.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь бабушкин, астрахань, россия, жилье, обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Игорь Бабушкин, Астрахань, Россия, Жилье, Обрушение дома в Астрахани
Губернатор сообщил подробности об обрушении жилого дома в Астрахани
Бабушкин: МЧС приступило к разбору завала после обрушения дома в Астрахани