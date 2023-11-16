https://ria.ru/20231116/armeniya-1909775767.html

Пашинян вновь подтвердил готовность Армении заключить мир с Азербайджаном

Пашинян вновь подтвердил готовность Армении заключить мир с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2023

Пашинян вновь подтвердил готовность Армении заключить мир с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Баку. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:02

2023-11-16T11:02

2023-11-16T11:02

в мире

армения

азербайджан

никол пашинян

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898532619_0:86:3072:1813_1920x0_80_0_0_48de3fb54dea7a4364fcc8b2f6236eb7.jpg

ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Баку. "Армения сохраняет политическую волю к подписанию в ближайшие месяцы мирного договора с Азербайджаном", - сказал Пашинян в четверг в парламенте в ходе обсуждения проекта бюджета 2024 года. По его словам, на мирный процесс негативно влияет недоверие между сторонами. В этой связи Пашинян заявил о важности механизма преодоления разночтений в тексте договора и создания гарантий безопасности после его подписания. Армянский премьер подчеркнул, что правительство и он лично намерены активизировать дипломатическую работу по продвижению мирного процесса. Пашинян заявил также, что хотя в бюджете Армении 2024 года по сравнению с 2018 годом оборонные расходы выросли более чем в два раза, однако это является подготовкой не к войне, а к миру, так как "чувство защищенности граждан - самая важная гарантия мира и стабильности". "Убежден, что все соседние страны уверены, что у нас нет намерений напасть на кого-либо, и обеспокоенность по поводу реформирования армянской армии и ее закупок не считаю искренней", - заявил Пашинян, добавив, что за последние 10 лет оборонные расходы Азербайджана превышали расходы на оборону в Армении в три раза. Пашинян отметил, что Армения стоит перед переосмыслением функционального значения своего государства и государственности. По его словам, государство не должно быть плацдармом или форпостом для планов, разработанных за его пределами. Функциями государства должны быть обеспечение безопасности, благосостояния, свободы и счастье граждан, подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе