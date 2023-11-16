Рейтинг@Mail.ru
Архангельский аэропорт планируют открыть после ремонта до 1 декабря - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
 
10:50 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/arkhangelsk-1909770967.html
Архангельский аэропорт планируют открыть после ремонта до 1 декабря
Архангельский аэропорт планируют открыть после ремонта до 1 декабря - РИА Новости, 16.11.2023
Архангельский аэропорт планируют открыть после ремонта до 1 декабря
Капитальный ремонт в международном аэропорту Архангельска близится к завершению, открыть воздушную гавань планируется с опережением графика до 1 декабря этого... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:50
2023-11-16T10:50
архангельская область
архангельск
архангельская область
александр цыбульский
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909769236_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_01bd2412a7d0d2c2fc632fdda47ff1e3.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноя – РИА Новости. Капитальный ремонт в международном аэропорту Архангельска близится к завершению, открыть воздушную гавань планируется с опережением графика до 1 декабря этого года, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Глава региона посетил реконструируемый объект, включая терминалы и взлетно-посадочную полосу, а также обсудил с руководством минтранса, аэропорта и представителями подрядной организации ход работ. В сентябре этого года строители закончили бетонирование новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 2,5 километра, а сейчас завершают сопутствующие работы, включая установку светосигнального и метеорологического оборудования. Как рассказал министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев, вместе с бетонированием новой взлетно-посадочной полосы строители уже выполнили асфальтирование обочин и рулежных дорожек, обустроили водосточно-дренажную сеть и объекты радиотехнического обеспечения. Оценив качество проведенных работ, глава региона отметил, что новая взлетно-посадочная полоса и обновленный пассажирский терминал теперь позволят бесперебойно принимать воздушные суда без ограничения по взлётной массе. "Реконструкция аэропорта находится на завершающей стадии... Работы по реконструкции выполнялись с опережением графика, поэтому открыть аэропорт планируем до 1 декабря 2023 года. Аэропорт развивается, это создает для нас новые возможности, в том числе по расширению географии полетов", - сказал Цыбульский. По словам исполняющего обязанности генерального директора АО "Аэропорт Архангельск" Александра Дубинина, в настоящий момент продолжается оформление разрешительной документации. "Сегодня практически все объекты инфраструктуры на территории, включая общепит, парковку, готовы к открытию. В течение недели завершим установку светосигнального оборудования. Сейчас специальная комиссия проводит процедуру сертификации аэродрома", - приводятся в сообщении слова Дубинина. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, строительство взлетно-посадочной полосы и ремонт рулежных дорожек, а также установка оборудования – это лишь первый этап реконструкции инфраструктуры аэропорта. В 2024 году на территории аэропорта Архангельск будут построены патрульная автодорога, очистные сооружения и здание аварийно-спасательной службы. Ориентировочно работы продлятся до августа будущего года, но при этом они не будут влиять на прием и отправку воздушных судов. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельск ведется в рамках национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Главная цель масштабных работ заключается в увеличении пропускной способности аэропорта, обеспечении соответствия взлётно-посадочной полосы и других объектов аэродромной инфраструктуры современным требованиям к безопасности полетов. К открытию аэропорта полностью завершится и его дизайнерское оформление. Воздушная гавань носит имя писателя Федора Абрамова, поэтому акцент сделан на творческой составляющей жизни пинежского прозаика.
https://ria.ru/20230921/perelety-1897599349.html
https://ria.ru/20230228/arkhangelsk-1853740641.html
архангельск
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909769236_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_f254cfb75107d50b02510e3aec61729a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельск, архангельская область, александр цыбульский, новости - туризм
Архангельская область, Архангельск, Архангельская область, Александр Цыбульский, Новости - Туризм

Архангельский аэропорт планируют открыть после ремонта до 1 декабря

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Архангельской областиАэропорт "Архангельск"
Аэропорт Архангельск - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
Аэропорт "Архангельск"
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноя – РИА Новости. Капитальный ремонт в международном аэропорту Архангельска близится к завершению, открыть воздушную гавань планируется с опережением графика до 1 декабря этого года, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Глава региона посетил реконструируемый объект, включая терминалы и взлетно-посадочную полосу, а также обсудил с руководством минтранса, аэропорта и представителями подрядной организации ход работ. В сентябре этого года строители закончили бетонирование новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 2,5 километра, а сейчас завершают сопутствующие работы, включая установку светосигнального и метеорологического оборудования.
Самолет Airbus А-320 в международном аэропорту Елизово. На дальнем плане - Авачинский вулкан - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Россияне стали чаще летать на Дальний Восток и в Арктику
21 сентября, 05:20
Как рассказал министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев, вместе с бетонированием новой взлетно-посадочной полосы строители уже выполнили асфальтирование обочин и рулежных дорожек, обустроили водосточно-дренажную сеть и объекты радиотехнического обеспечения.
Оценив качество проведенных работ, глава региона отметил, что новая взлетно-посадочная полоса и обновленный пассажирский терминал теперь позволят бесперебойно принимать воздушные суда без ограничения по взлётной массе.
"Реконструкция аэропорта находится на завершающей стадии... Работы по реконструкции выполнялись с опережением графика, поэтому открыть аэропорт планируем до 1 декабря 2023 года. Аэропорт развивается, это создает для нас новые возможности, в том числе по расширению географии полетов", - сказал Цыбульский.
По словам исполняющего обязанности генерального директора АО "Аэропорт Архангельск" Александра Дубинина, в настоящий момент продолжается оформление разрешительной документации. "Сегодня практически все объекты инфраструктуры на территории, включая общепит, парковку, готовы к открытию. В течение недели завершим установку светосигнального оборудования. Сейчас специальная комиссия проводит процедуру сертификации аэродрома", - приводятся в сообщении слова Дубинина.
Как пояснили в пресс-службе правительства региона, строительство взлетно-посадочной полосы и ремонт рулежных дорожек, а также установка оборудования – это лишь первый этап реконструкции инфраструктуры аэропорта. В 2024 году на территории аэропорта Архангельск будут построены патрульная автодорога, очистные сооружения и здание аварийно-спасательной службы. Ориентировочно работы продлятся до августа будущего года, но при этом они не будут влиять на прием и отправку воздушных судов.
Гостиный двор в Архангельске - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
За северным сиянием и ламинарией. Как устроить отдых мечты в Архангельске
28 февраля, 08:00
Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельск ведется в рамках национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Главная цель масштабных работ заключается в увеличении пропускной способности аэропорта, обеспечении соответствия взлётно-посадочной полосы и других объектов аэродромной инфраструктуры современным требованиям к безопасности полетов.
К открытию аэропорта полностью завершится и его дизайнерское оформление. Воздушная гавань носит имя писателя Федора Абрамова, поэтому акцент сделан на творческой составляющей жизни пинежского прозаика.
 
Архангельская областьАрхангельскАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала