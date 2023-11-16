https://ria.ru/20231116/arkhangelsk-1909770967.html

Архангельский аэропорт планируют открыть после ремонта до 1 декабря

Архангельский аэропорт планируют открыть после ремонта до 1 декабря - РИА Новости, 16.11.2023

Архангельский аэропорт планируют открыть после ремонта до 1 декабря

Капитальный ремонт в международном аэропорту Архангельска близится к завершению, открыть воздушную гавань планируется с опережением графика до 1 декабря этого... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:50

2023-11-16T10:50

2023-11-16T10:50

архангельская область

архангельск

архангельская область

александр цыбульский

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909769236_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_01bd2412a7d0d2c2fc632fdda47ff1e3.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 16 ноя – РИА Новости. Капитальный ремонт в международном аэропорту Архангельска близится к завершению, открыть воздушную гавань планируется с опережением графика до 1 декабря этого года, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Глава региона посетил реконструируемый объект, включая терминалы и взлетно-посадочную полосу, а также обсудил с руководством минтранса, аэропорта и представителями подрядной организации ход работ. В сентябре этого года строители закончили бетонирование новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 2,5 километра, а сейчас завершают сопутствующие работы, включая установку светосигнального и метеорологического оборудования. Как рассказал министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев, вместе с бетонированием новой взлетно-посадочной полосы строители уже выполнили асфальтирование обочин и рулежных дорожек, обустроили водосточно-дренажную сеть и объекты радиотехнического обеспечения. Оценив качество проведенных работ, глава региона отметил, что новая взлетно-посадочная полоса и обновленный пассажирский терминал теперь позволят бесперебойно принимать воздушные суда без ограничения по взлётной массе. "Реконструкция аэропорта находится на завершающей стадии... Работы по реконструкции выполнялись с опережением графика, поэтому открыть аэропорт планируем до 1 декабря 2023 года. Аэропорт развивается, это создает для нас новые возможности, в том числе по расширению географии полетов", - сказал Цыбульский. По словам исполняющего обязанности генерального директора АО "Аэропорт Архангельск" Александра Дубинина, в настоящий момент продолжается оформление разрешительной документации. "Сегодня практически все объекты инфраструктуры на территории, включая общепит, парковку, готовы к открытию. В течение недели завершим установку светосигнального оборудования. Сейчас специальная комиссия проводит процедуру сертификации аэродрома", - приводятся в сообщении слова Дубинина. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, строительство взлетно-посадочной полосы и ремонт рулежных дорожек, а также установка оборудования – это лишь первый этап реконструкции инфраструктуры аэропорта. В 2024 году на территории аэропорта Архангельск будут построены патрульная автодорога, очистные сооружения и здание аварийно-спасательной службы. Ориентировочно работы продлятся до августа будущего года, но при этом они не будут влиять на прием и отправку воздушных судов. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельск ведется в рамках национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Главная цель масштабных работ заключается в увеличении пропускной способности аэропорта, обеспечении соответствия взлётно-посадочной полосы и других объектов аэродромной инфраструктуры современным требованиям к безопасности полетов. К открытию аэропорта полностью завершится и его дизайнерское оформление. Воздушная гавань носит имя писателя Федора Абрамова, поэтому акцент сделан на творческой составляющей жизни пинежского прозаика.

https://ria.ru/20230921/perelety-1897599349.html

https://ria.ru/20230228/arkhangelsk-1853740641.html

архангельск

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

архангельск, архангельская область, александр цыбульский, новости - туризм