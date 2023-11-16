https://ria.ru/20231116/agroturizm-1909947940.html

Спикер нижегородского парламента предложил усилить поддержку агротуризма

Спикер нижегородского парламента предложил усилить поддержку агротуризма - РИА Новости, 16.11.2023

Спикер нижегородского парламента предложил усилить поддержку агротуризма

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил усилить поддержку агротуризма, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:10

2023-11-16T20:10

2023-11-16T20:10

нижегородская область

нижегородская область

россия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил усилить поддержку агротуризма, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты регионального парламента посетили самый крупный объект сельского туризма в Нижегородской области - базу "Глубинка со вкусом" в Ковернинском районе - и обсудили реализацию госпрограммы "Агротуризм" в регионе на примере крестьянско-фермерского хозяйства Владимира Храмова, вошедшего в десятку лучших проектов. "Деятельность в сфере агротуризма в моем хозяйстве началась с 2020 года, когда был разработан агротур "Глубинка со вкусом". Туристы посещают козью ферму, где для них проводятся мастер-классы по доению, сыроварению, изготовлению колбас и хлебопечению в русской печи. К началу 2024 года для туристов будут готовы десять уютных домов в деревенском стиле, русская баня, зоны отдыха, игровая площадка для маленьких гостей, будет создана теплая, домашняя атмосфера для отдыха. Здесь можно будет окунуться в размеренную сельскую жизнь, попробовать натуральные, домашние продукты и найти себе занятие по душе", - приводятся в сообщении слова Храмова. Спикер регионального парламента назвал проект, на реализацию которого было выделено 9,5 миллионов рублей, "достойным" и имеющим большое экономическое и социальное значение, поскольку благодаря ему развивается не только внутренний туризм, но и отечественное сельскохозяйственное производство, изготавливаются качественные продукты питания. Нижегородские аграрии активно участвовали в конкурсах на получение федеральных грантов в 2022 году. Конкурсный отбор прошли 3 фермерских хозяйства, благодаря чему в 2023 году они реализуют проекты на общую сумму 27,5 миллиона рублей. Депутаты законодательного собрания региона внимательно следят за развитием этих проектов. Так, в Павлове развивается главное направление – рыбоводство, что позволило в прошлом году в 4 раза увеличить количество туристов. Борчане привлекают гостей развитием оленеводства, и число желающих посетить оленеводческую ферму в этом году выросло в три раза. Председатель законодательного собрания Нижегородской области отметил, что регион входит в топ-5 лидеров по реализации федеральных грантовых проектов в сфере агротуризма в России. Достичь этого результата удалось благодаря поддержке участников программы со стороны региональных властей. "Мы стараемся максимально включаться в решение возникающих проблем. Сегодня обсудили существующие сложности с подключением к электросетям, проблемы при строительстве дорог и нехватку оборотных средств, когда хозяйство только начинает развивать свою деятельность…. Мы пока находимся в самом начале пути по развитию агротуризма, предстоит сделать еще очень многое. Необходимо разрабатывать новые проекты, наполнять это туристическое направление новыми смыслами, организовывать культурные и просветительские мероприятия, насыщать создаваемые места событиями, чтобы повышать туристическую привлекательность. Нужно изучить опыт других регионов, у них могут быть свои находки", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Отмечается, что в 2024 году число получателей федеральных грантов среди нижегородских фермеров вырастет: агротуризм также будет развиваться в Тонкинском, Шарангском, Вадском и Варнавинском муниципальных округах.

https://ria.ru/20231031/zal-1906509677.html

https://ria.ru/20231103/forum-1907336935.html

https://ria.ru/20231116/remont-1909881463.html

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нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)