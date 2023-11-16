https://ria.ru/20231116/agroturizm-1909947940.html
Спикер нижегородского парламента предложил усилить поддержку агротуризма
Спикер нижегородского парламента предложил усилить поддержку агротуризма - РИА Новости, 16.11.2023
Спикер нижегородского парламента предложил усилить поддержку агротуризма
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил усилить поддержку агротуризма, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:10
2023-11-16T20:10
2023-11-16T20:10
нижегородская область
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904773943_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_35261f8494b2a2b514952fd1197cbf47.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил усилить поддержку агротуризма, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутаты регионального парламента посетили самый крупный объект сельского туризма в Нижегородской области - базу "Глубинка со вкусом" в Ковернинском районе - и обсудили реализацию госпрограммы "Агротуризм" в регионе на примере крестьянско-фермерского хозяйства Владимира Храмова, вошедшего в десятку лучших проектов. "Деятельность в сфере агротуризма в моем хозяйстве началась с 2020 года, когда был разработан агротур "Глубинка со вкусом". Туристы посещают козью ферму, где для них проводятся мастер-классы по доению, сыроварению, изготовлению колбас и хлебопечению в русской печи. К началу 2024 года для туристов будут готовы десять уютных домов в деревенском стиле, русская баня, зоны отдыха, игровая площадка для маленьких гостей, будет создана теплая, домашняя атмосфера для отдыха. Здесь можно будет окунуться в размеренную сельскую жизнь, попробовать натуральные, домашние продукты и найти себе занятие по душе", - приводятся в сообщении слова Храмова. Спикер регионального парламента назвал проект, на реализацию которого было выделено 9,5 миллионов рублей, "достойным" и имеющим большое экономическое и социальное значение, поскольку благодаря ему развивается не только внутренний туризм, но и отечественное сельскохозяйственное производство, изготавливаются качественные продукты питания. Нижегородские аграрии активно участвовали в конкурсах на получение федеральных грантов в 2022 году. Конкурсный отбор прошли 3 фермерских хозяйства, благодаря чему в 2023 году они реализуют проекты на общую сумму 27,5 миллиона рублей. Депутаты законодательного собрания региона внимательно следят за развитием этих проектов. Так, в Павлове развивается главное направление – рыбоводство, что позволило в прошлом году в 4 раза увеличить количество туристов. Борчане привлекают гостей развитием оленеводства, и число желающих посетить оленеводческую ферму в этом году выросло в три раза. Председатель законодательного собрания Нижегородской области отметил, что регион входит в топ-5 лидеров по реализации федеральных грантовых проектов в сфере агротуризма в России. Достичь этого результата удалось благодаря поддержке участников программы со стороны региональных властей. "Мы стараемся максимально включаться в решение возникающих проблем. Сегодня обсудили существующие сложности с подключением к электросетям, проблемы при строительстве дорог и нехватку оборотных средств, когда хозяйство только начинает развивать свою деятельность…. Мы пока находимся в самом начале пути по развитию агротуризма, предстоит сделать еще очень многое. Необходимо разрабатывать новые проекты, наполнять это туристическое направление новыми смыслами, организовывать культурные и просветительские мероприятия, насыщать создаваемые места событиями, чтобы повышать туристическую привлекательность. Нужно изучить опыт других регионов, у них могут быть свои находки", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Отмечается, что в 2024 году число получателей федеральных грантов среди нижегородских фермеров вырастет: агротуризм также будет развиваться в Тонкинском, Шарангском, Вадском и Варнавинском муниципальных округах.
https://ria.ru/20231031/zal-1906509677.html
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нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента предложил усилить поддержку агротуризма
Спикер нижегородского парламента предложил усилить поддержку агротуризма
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил усилить поддержку агротуризма, сообщает пресс-служба
регионального парламента.
Депутаты регионального парламента посетили самый крупный объект сельского туризма в Нижегородской области - базу "Глубинка со вкусом" в Ковернинском районе - и обсудили реализацию госпрограммы "Агротуризм" в регионе на примере крестьянско-фермерского хозяйства Владимира Храмова, вошедшего в десятку лучших проектов.
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"Деятельность в сфере агротуризма в моем хозяйстве началась с 2020 года, когда был разработан агротур "Глубинка со вкусом". Туристы посещают козью ферму, где для них проводятся мастер-классы по доению, сыроварению, изготовлению колбас и хлебопечению в русской печи. К началу 2024 года для туристов будут готовы десять уютных домов в деревенском стиле, русская баня, зоны отдыха, игровая площадка для маленьких гостей, будет создана теплая, домашняя атмосфера для отдыха. Здесь можно будет окунуться в размеренную сельскую жизнь, попробовать натуральные, домашние продукты и найти себе занятие по душе", - приводятся в сообщении слова Храмова.
Спикер регионального парламента назвал проект, на реализацию которого было выделено 9,5 миллионов рублей, "достойным" и имеющим большое экономическое и социальное значение, поскольку благодаря ему развивается не только внутренний туризм, но и отечественное сельскохозяйственное производство, изготавливаются качественные продукты питания.
Нижегородские аграрии активно участвовали в конкурсах на получение федеральных грантов в 2022 году. Конкурсный отбор прошли 3 фермерских хозяйства, благодаря чему в 2023 году они реализуют проекты на общую сумму 27,5 миллиона рублей. Депутаты законодательного собрания региона внимательно следят за развитием этих проектов. Так, в Павлове развивается главное направление – рыбоводство, что позволило в прошлом году в 4 раза увеличить количество туристов. Борчане привлекают гостей развитием оленеводства, и число желающих посетить оленеводческую ферму в этом году выросло в три раза.
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Председатель законодательного собрания Нижегородской области отметил, что регион входит в топ-5 лидеров по реализации федеральных грантовых проектов в сфере агротуризма в России
. Достичь этого результата удалось благодаря поддержке участников программы со стороны региональных властей.
"Мы стараемся максимально включаться в решение возникающих проблем. Сегодня обсудили существующие сложности с подключением к электросетям, проблемы при строительстве дорог и нехватку оборотных средств, когда хозяйство только начинает развивать свою деятельность…. Мы пока находимся в самом начале пути по развитию агротуризма, предстоит сделать еще очень многое. Необходимо разрабатывать новые проекты, наполнять это туристическое направление новыми смыслами, организовывать культурные и просветительские мероприятия, насыщать создаваемые места событиями, чтобы повышать туристическую привлекательность. Нужно изучить опыт других регионов, у них могут быть свои находки", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Отмечается, что в 2024 году число получателей федеральных грантов среди нижегородских фермеров вырастет: агротуризм также будет развиваться в Тонкинском, Шарангском, Вадском и Варнавинском муниципальных округах.
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